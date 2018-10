“We will rock you” parte da Civitanova: la data zero è stata da standing ovation

di Stefano Fabrizi

CIVITANOVA - Buona la prima. E standing ovation al termine. Parte bene il nuovo tour del musical “We will rock you” di Ben Elton dal Teatro Rossini di Civitanova. Un’opera che vede la produzione di Claudio Trotta della Barley Arts.È la storia di Galileo e di Scaramouche che insieme ai ribelli Bohemians in una società futuribile riportano amore, musica dal vivo e bellezza al centro della loro vita. I due protagonisti, si ritrovano coinvolti in prima linea nella guerra contro le conseguenze dell’accentramento del potere che vede una sola multinazionale, la Globalsoft, governare il mondo intero. Per mantenere la propria posizione di dominio, la Globalsoft, ha trasformato tutte le persone del pianeta in consumatori acritici programmando per tutti una vita e un futuro a cui i due ragazzi decidono di opporsi. Insomma, non occorre trasferirsi nel 2310: il tema è, purtroppo attualissimo. E la citazione al Grande Fratello, personaggio immaginario creato da George Orwell nel 1984, è lampante. Comunque, la vera protagonista delle quasi tre ore di show è la musica dei Queen, l’orchestra dal vivo assolutamente impeccabile, le stupende voci dei protagonisti e un formidabile audio da… cuffia stereo. Scarna la scenografia e luci da migliorare, per il resto la data zero è da applausi convinti.è stata una bella sorpresa trovare nella sala del teatro giovanissimi accanto a singore... datate: un bel segnale. Il testo originale ha avuto degli adattamenti proprio per il pubblico italiano. Lo spettacolo è assolutamente da consigliare ai giovani troppo presi tra selfie, like e fallowers, ai genitori per capire meglio i loro figli, a coloro che conoscono ogni singola note del repertorio dei Queen e a coloro che non sanno chi sono. La mano di Trotta si sente specialmente quando fa dire a un attore “no al secondary ticketing”.Se la regia è di Tim Luscombe, l’allestimento scenografico di Colin Mayes e le coreografie di Gail Richardson, produzione e cast è italianissimo con un grande Luca Colombo ai suoni. Tutti bravi i cantanti-attori, ma una menzione a parte per Alessandra Ferrari nel ruolo di Scaramouche. A seguire Valentina Ferrari (Killer Queen) e Salvo Vinci (Galileo). Poi Paolo Barillari (Khashoggi), Claudio Zanelli (Brit), Loredana Fadda (Oz) e Massimiliano Colonna (Pop). Bene il copro di ballo. Lo show scorre bene, applausi a scena aperta e coinvolgimento del pubblico che canta, batte le mani e i piedi. Dopo la seconda data di ieri, il musical è pronto al decollo da giovedì 25 ottobre dal Teatro Rossetti di Trieste.