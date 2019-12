Virginia Giuffre fa tremare Buckingham Palace: «Costretta a fare sesso col principe Andrea quando ero minorenne»

Quella di oggi per Buckingham Palace non è certo una giornata facile, dato che stasera sulla Bbc andrà in onda l’intervista Virginia Giuffre, che ha affermato di aver avuto una relazione con il principe Andrea e che ne svelerà i dettagli.

Nelle anticipazioni presenti nel trailer del lavoro della rete britannica si sente la ragazza affermare che per lei il periodo della relazione “è stato davvero spaventoso” e, ben più preoccupante, di aver avuto il primo rapporto sessuale completo con lui all’età di 17 anni: “Lui – ha fatto sapere la Giuffre - sa cosa è successo, io so cosa è successo e c'è solo uno di noi che dice la verità”.

I rapporti sarebbero iniziati nel 20011 e sarebbero stati 3, uno consumato a Londra, ma su questo il Principe è già intervenuto smentendo categoricamente.

Una luce anche sulla mancata riapertura delle indagini da parte di Scotland Yard a seguite delle accuse di Virginia al noto finanziere americano Jeffrey Epstein che poi è morto suicida in carcere. Secondo la Giuffrè infatti sarebbe stato il finanziere, che la teneva sotto uno stato di “schiavitù sessuale”, a costringerla ad avere rapporti con il principe e la polizia non avrebbe appunto continuato ad indagare a seguito della sua denuncia risalente al 2015.

Dal canto suo Scotland Yard ha spiegato di non aver agito perché l’operazione “sarebbe stata incentrata in buona parte su attività e rapporti avvenuti fuori dal Regno Unito”.

