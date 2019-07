Miliardario arrestato per traffici sessuali un'italiana tra le vittime

NEW YORK - Anche una modella padovana ha rischiato di finire nella rete di Jeffrey Epstein, il miliardario ora in prigione con le accuse, tra le altre, di traffici sessuali con minorenni. Secondo il New York Post, l'incontro di Elisabetta Tai, giovane di Padova, con Epstein risale al 2004. All'epoca la modella aveva 21 anni, era appena arrivata a New York col sogno di sfilare per Victoria's Secret.

Secondo quanto raccontato dalla Tai, il suo agente le aveva detto che Epstein era una delle persone più importanti nel campo della moda e che era responsabile per Victoria's. La Tai ha detto di essersi recata nella dimora del magnate nell'Upper East Side e di essere stata accolta da un maggiordomo.

«Vidi subito - spiega - altre 5 modelle camminare per la casa, poi una donna mi portò nell'ufficio di Epstein. Ero così entusiasta». Ha poi raccontato che dopo aver fatto conoscenza lui le fece alcune domande e mentre lei cercò di mostrargli un book con il suo lavoro fatto in Italia, Epstein si avvicinò ad un tavolo da massaggio e cominciò a spogliarsi. Poi passò alla ragazza un vibratore.

«Cominciai ad andare in panico - continua la Tai -. Presi il vibratore e glielo tirai contro. Poi scappai via. Non l'ho mai raccontato a nessuno perché avevo troppa paura».

