Valerio Massimo Manfredi, lo scrittore uscito dal coma: resta in terapia intensiva

GROSSETO - È uscito dal coma lo scrittore e archeologo Valerio Massimo Manfredi, ricoverato dallo scorso 11 febbraio a seguito di un intossicamento da monossido di carbonio. Le condizioni dello scrittore sono finalmente in miglioramento, si apprende, all'ospedale Misericordia di Grosseto, dove si trova ancora ricoverato: lo storico e scrittore fu trasferito d'urgenza nella città maremmana da Roma, per la necessità di una camera iperbarica. Un'attrezzatura che a Roma non era disponibile. L'11 febbraio Manfredi è stato trovato esanime nel suo appartamento di Roma insieme ad Antonella Prenner - scrittrice - anche lei priva di sensi. A chiamare i soccorsi era stata la figlia, insospettita perché non riusciva più a contattarlo. Al momento Manfredi prosegue la degenza nel reparto di terapia intensiva.

