Uomini e donne Giulia e Angela è guerra tra troniste

«Nemiche amiche». No, non è come nel film, a Uomini e donne è solo nemiche. Le due troniste se le sono cantate di santa ragione. Tutto è partito da un’esterna dicon Luca Daffré, corteggiatore che fino a qualche giorno fa non si era ancora dichiarato per nessuna delle due, rimbalzando da un’uscita all’altra. La fashion blogger napoletana ha accolto il corteggiatore nella sua Napoli, ma non si è dimenticata di nominare: «Quando ti sei dichiarato per me lei ha rosicato».Alla fine dell’esterna la modella torinese non ci ha visto più: «A me di sparare sulla Croce rossa, visto che si massacra già da sola, non mi va però stavolta ha esagerato. Non capisco perché per sentirsi bene con se stessa debba screditare gli altri – e tra gli applausi e le urla del pubblico ha continuato- Basta basta basta». La Nasti, spalle al muro, ha risposto solo: «Sciacquati la bocca prima di parlare di me». Il resto dello spazio dedicato ad Angela (ribattezzata dall’altra tronista “Santa Maria Goretti), si è svolta con la continua intromissione di Giulia per farle pagare le «ultime 4 puntate in cui non ha mai smesso di nominarmi e parlare male di me».Nell’esterna con Alessio, Angela ha anche detto: «Non posso baciarti altrimenti ti innamori», avallando le accuse di presunzione mosse da Giulia. Sui social niente è passato inosservato, lo schieramento contro la Nasti è netto: “Angela è megalomane, va curata”, “la convinzione della Nasti è imbarazzante”, “Non posso baciarti perché ti innamori, questa sta male”, “Angela è superficiale”, mentre il consenso per Giulia cresce: "Vorrei essere sua amica", "Brava l'hai asfaltata".