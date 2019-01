â€‹U&D, Angela Nasti nuova tronista: è la sorella della fashion blogger Chiara

di Alessio Esposito

è la nuova tronista dialla corte di. Nata a Napoli nel 1999, la giovane protagonista del programma di Maria De Filippi è la sorella minore della fashion blogger Chiara Nasti. Dopo la fine della relazione con il calciatore Federico Bonazzoli – ex Inter, oggi al Padova – per la ventenne comincia una nuova avventura, alla ricerca dell’amore della sua vita.Angela Nasti si è presentata attraverso l’account Instagram della trasmissione raccontando: “Ho deciso di partecipare a Uomini e Donne perché guardo questo programma da quando sono piccola. Spero di vivere anch’io una storia d’amore senza secondi fini. Ho avuto solo una storia d’amore, ma è finita perché lui non mi ha fatto sentire al centro del suo mondo”. Sempre attraverso Instagram è arrivato il messaggio della sorella Chiara Nasti: “In bocca al lupo, la più bella in assoluto”.