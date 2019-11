Francesco Facchinetti scoppia a piangere a Vieni da me : «L'ho perso in sei mesi...». Caterina Balivo in lacrime. Oggi, il figlio di Roby Facchinetti è stato ospite nel salotto di Rai1 e ha commentato alcuni volti noti del mondo dello spettacolo. Ma all'improvviso, l'artista è scoppiato in lacrime.

Francesco Facchinetti stava commentando Jovanotti, uno dei suoi artisti preferiti. Facchinetti ha ricordato di quando da ragazzino andò a un concerto di Jovanotti a Desio, in compagnia del suo migliore amico Andrea. All'improvviso i singhiozzi. «Il mio amico - spiega Facchinetti tra le lacrime - se n'è andato in sei mesi a causa di una malattia bastarda». Ma l'emozione prende il sopravvento e Francesco scoppia a piangere.

Caterina Balivo, visibilmente commossa, si alza in piedi e dice: «Sono in difficoltà perché ti conosco da 20 anni. Vorrei che non ci fossero le telecamere e vorrei abbracciarti». Poi tra le lacrime conclude: «Anche se non hai raccontato la storia del tuo amico, ci siamo commossi tutti. Perché nella vita di tutti purtroppo è accaduto o c'è qualcuno che sta lottando...». Commozione in studio.

