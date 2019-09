Tommaso Paradiso rivela «Thegiornalisti? Non eravamo più una band, ecco perché»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ex frontman della band romana, ospite a Deejay chiama Italia, ha parlato della rottura con gli ex compagni Marco Rissa e Marco Primavera.Ecco le parole di Tommaso Paradiso: «È stato un anno difficile, la rottura è stata fisiologica, inevitabile, non potevamo più andare avanti.».Lo scorso 17 settembre, Tommaso Paradiso aveva annunciato via Instagram la rottura con la band : «Sono stati, questi ultimi, mesi molto difficili; sono stato in silenzio; volevo che il Circo Massimo fosse una grande festa e non un funerale. Per ora vi basti sapere che sono stato male. E per vivere bisogna stare bene, trovarsi in armonia, altrimenti un sogno può diventare un incubo».