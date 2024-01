Tiziano Ferro lascia lo storico manager Fabrizio Giannini: «Ti auguro tutta la luce che ti meriti e che io non ho più»

Continua l'annus horribilis di Tiziano Ferro. Dopo il divorzio da Victor Allen, il cantante di Latina ha detto addio anche al suo storico manager, Fabrizio Giannini: «È finita un’epoca. Ti auguro tutta la luce che ti meriti, e che io non ho più», ha scritto Ferro su Instagram.

L'annuncio

Con un post su Instagram, Tiziano Ferro e il suo manager Fabrizio Giannini hanno annunciato la fine del loro rapporto professionale, durato ben ventitre anni. Un altro dispiacere per il cantante, reduce dal divorzio con l'ex marito Victor Allen negli ultimi mesi e dai problemi per l'affido dei due figli.

«È finita un’epoca.

Il perido difficile di Tiziano Ferro

Ti auguro tutta la luce che ti meriti, e che io non ho più. Ti auguro successi e gioia, anche più di quelli che abbiamo vissuto. Ti voglio bene Fabri, grazie. Grazie», ha scritto Tiziano Ferro su Instagram, condividendo il post del suo manager Fabrizio Giannini. «Un percorso lungo, bello e ricco di grandi soddisfazioni. Adesso nuove sfide e obbiettivi per entrambi»: queste le parole dello storico braccio destro del cantante.

Continua quindi il periodo complicato di Tiziano Ferro, riapparso su Instagram dopo il post di auguri di Natale. In quell'occasione, il cantante di Latina aveva condiviso con i fan le sue preoccupazioni e le sue difficoltà in un video molto commovente: «So che vi aspettavate il karaoke ma questo è stato un anno un po' particolare. Ultimamente non riesco veramente a cantare, a scrivere, non riesco a fare musica. Pochi giorni fa ho registrato la performance con la fantastica Elisa e ho pensato che tutto si fosse sbloccato, ma finita quella performance la voce è andata via per un po’. Se è vero che da un periodo di distruzione arriva sempre una rinascita, sono certo che l’anno che arriverà sarà un anno di cose nuove che spero di fare con voi. È stato un anno speciale, un anno molto difficile ma non mi permetto assolutamente di lamentarmi di fronte al fatto che ci sono molte persone che soffrono».