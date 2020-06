The Fuzzy Dice rock 'n'roll show allo Shada di Civitanova

ANCONA - Il by night dopo il Coronavirus. Secondo weekend dopo la delibera regionale che ha dato il via libera alle discoteche. The Fuzzy Dice esordiscono venerdì 26 giugno nella stagione 2020 de "il Rifugio della Musica", il nuovo format di Aldo Ascani per lo Shada Beach Club di Civitanova Marche. Sonorità e stile rock n'roll e rockabilly, boogie woogie. Un affascinante viaggio anni '50 sulle note di grandi artisti come Elvis Presley,Johnny Cash,Jerry Lee Lewis, Little Richard, Eddie cochran, Roy Orbison, insomma coloro che hanno segnato un un'epoca indimenticabile. Tre cd registrati al loro attivo ed una selezione, ancora in atto, per Tu si que vales il programma di canale 5.

La formazione vede Teddy Di Ubaldo come voce e frontman, Matteo Fantini al contrabbasso, Lorenzo Fantini al pianoforte, Filippo Del Piccolo alla chitarra e Alessandro Chiodi alla batteria. Domani Gusto Dinner Show start 21:30 e Musica Club Experience. Domenica Sunset Aperitif.



Inaugurazione domani sabato 27 per il Le Gall di Porto San Giorgio che torna con una veste tutta nuova estiva, ospitando in anteprima nazionale post Covid la prima tappa del tour di Radio 105 con il nuovo format I love Formentera. Altra apertura domani quella del Giardino 2020 Mamamia Senigallia Discoteca con Festival Estate 2020. Dopo 3 mesi di lunga assenza causa Covid 19 torna stasera anche il Miù di Marotta, si riparte nel Miu Jardin. E’ tornata La Terrazza di San Benedetto del Tronto: stasera 26 giugno l’appuntamento ormai gettonatissimo Hola Chica, mentre domani il sabato Dancing Hall e domenica L’Aperitivo. Sempre a San Benedetto del Tronto, ai Bagni Andrea, domani cena spettacolo con Oriano e Alessandrino dj.



Allo Chalet del Mar di Fano stasera 26 giungo Sunset Experience, a cena con Cubana Extreme, domani aperitivo / picnic / cena spettacolo / lounge bar, con Vendesi Production dj & Alex F. Voice. Al Batik di Civitanova sia stasera che domani cena spettacolo si fa festa si canta si sventola il tovagliolo con Movimenti Notturni. Domenica aperitivo e sound dj set dalle 17.00 musica e dj set Auretta Dj Bloom. Ancora a Civitanova Marche al Madeira Brazilian beach and food, ristorante brasiliano, la prima churrascaria delle Marche, stasera, domani e domenica cena e musica di intrattenimento carioca. Allo Chalet Beach Marina di Montemarciano Restaurant music and relax, spiaggia, pranzo, aperitivo, cena, dopocena, stasera dj Frankie Di Palma, domenica Dj David Scaloni. © RIPRODUZIONE RISERVATA