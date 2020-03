Temptation Island Vip, Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra si dicono addio: «Semplicemente è andata così»

Cala il sipario nella love story fra Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra. I due hanno preso parte a “Temptation Island Vip” e sono andati in crisi, per poi tornare insieme. La relazione però sembra non aver comunque funzionato a Andrea ha comunicato la notizia dell'addio dal suo account instagram.

La coppia era sbarcata in Sardegna per partecipare a “Temptation Island Vip”, dove il tentatore Andrea Cerioli ha messo in crisi il loro rapporto. Passato qualche tempo Andrea si è riavvicinato ad Alessandra e la coppia è tornata insieme. Stavolta però l’addio sembra definitivo, dato che Andrea ha appunto dato l’annuncio dal suo account social: “Ciao ragazzi! Fino ad ora non ho scritto nulla perché ci sono cose più importanti – ha fatto sapere - in questo periodo quindi non ne vorrei parlare ma, viste le numerose domande che mi vengono fatte, mi sembra giusto dirvi che io e Alessandra ci siamo lasciati. Non c’è stato nessun litigio o altro ma semplicemente è andata così e credo che sia stata una decisione giusta presa da entrambi”.



Ultimo aggiornamento: 22:09

