Coronavirus, il cane che consegna la spesa ai vicini più deboli che non possono uscire di casa

Ultimo aggiornamento: 21:50

Ai tempi dell'emergenza, è fondamentale l'esigenza di costituirsi sempre più comunità e aiutare chi è più in difficoltà. Occorre pensare ai più deboli e cercare di dare una mano e, perché no, una zampa. La storia del cane Sunny lo dimostra.LEGGI ANCHE:Questo, che vive con la sua padrona,, a, è diventato il protagonista di una storia davvero commovente. Karen, infatti, ha deciso di aiutare i vicini che, a causa di patologie pregresse, rischiano seriamente in caso di contagio e cercano di non uscire mai di casa. La donna ha avuto quindi un'idea fantastica per aiutare la sua vicina, anziana e malata,: tramite Sunny, riceve da lei la lista della spesa e sempre grazie al suole fa portare tutti i beni essenziali di cui ha bisogno.La storia, raccontata per prima da KKTV 11 News, Karen ha spiegato: «Renee ha preparato la lista della spesa, Sunny me l'ha portata, io ho fatto la spesa per la mia vicina e tramite il mio cane gliel'ho consegnata. Spero che questa storia possa ispirare tutti: anche un piccolo gesto può essere utile e significare molto». Renee, intervistata dalla tv locale, ha raccontato: «Per me non si tratta solo di un grande aiuto per la spesa, ma anche dell'occasione di avere un po' di compagnia. Adoro quel cane, la sua presenza mi fa sentire meglio, migliora il mio umore».