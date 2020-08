Anna Boschetti, parla il tentatore Carlo: «È un'egoista. A Temptation Island mi ha usato. Spero di non vederla più»

Carlo Siano, il tentatore di Temptation Island, si è sentito usata da Anna Boschetti. Una volta uscito dal docu reality condotto da Filippo Bisciglia si è reso conto che era stato solo uno strumento per far ingelosire il fidanzato Andrea Battistelli.

LEGGI ANCHE: Francesco Totti e Ilary Blasi, i baci in spiaggia finiscono su Instagram

LEGGI ANCHE: Uomini e donne, Roberta Di Padua e il suo segreto: «Arruolata nell'esercito a ventitrè anni»

Carlo Siano ritiene che l’esperienza sia stato un “percorso formativo sotto tanti punti di vista”, ma non ha assolutamente gradito il comportamento di Anna: “Se veramente ha fatto tutto questo per scuotere Andrea – ha confessato al Magazine di “Uomini e donne” – e avere da lui un figlio, oltre a rimanerci male non trovo scusanti. I figli si fanno con l’amore, non con le strategie. Anna ha sbagliato”.

Carlo è stato usato (“Mi sono sentito usato perché è brutto sentirsi dire che si viene visti come un mezzo per ottenere qualcosa da un’altra persona. Non credo che questo sia il modo più giusto per portare avanti una storia d’amore e fare passi avanti. Sono rimasto molto amareggiato e onestamente oggi, di lei, non mi resta un buon ricordo”) e non ha più intenzione di vederla: “Sono molto deluso e spero che le nostre strade si separino definitivamente”.

“All'interno del villaggio, con Anna, sono stato bene. C’era un bel dialogo e agli altri diceva che ero l'unico con cui riusciva ad aprirsi. Dopo aver visto le puntata da casa e aver scoperto che era tutta una montatura studiata, non desidero nella mia vita qualcuno che si comporti come lei. Ha avuto un atteggiamento egoista”.

Ultimo aggiornamento: 11:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA