Temptation Island, Michael: «Lara mi manca, mi sento in colpa» E chiama Rita

di Silvia Natella

Lara e la dedica a un altro uomo dopo la rottura con Michael: «Grazie»

Michael prova a ingannare ancora Lara, ma lei non ci casca

si sono lasciati dopoe la ragazza ha raccontato di essere stata contattata più volte dal suo ex fidanzato. Un mese dopo la fine del programma la ragazza ribadisce di voler iniziare una nuova vita.Michaelspiega in lacrime: «Sto male, non c'è un giorno in cui non pensi a lei. Mi sento in colpa per come l'ho fatta stare male e perché non le ho detto che l'amavo. Sono stato un co**one. Ho provato più di una volta a riportarla nella mia vita e ho avuto modo di risentire anche la single Rita».«Ho alti e bassi perché per me è stato un fallimento. Prima lo accusavo, adesso lo voglio capire. Lui ci sta riprovando in tutte le maniere però penso che le cose non possano cambiare», le parole di Lara prima di vedere il video in cui la single Rita ammette di essere contattata quotidianamente da Michael.ha chiuso l'avventura di "Temptation Island" con una scelta che ha comportato un grosso cambiamento nella sua vita. Lei e il fidanzato Michael De Giorgio non hanno resistito alle settimane nei villaggi in preda ai single tentatori. Dopo il duro falò di confronto sono tornati a casa da soli. Lara ha anche chiesto alla produzione di creare situazioni che aiutassero a far luce sulla vera personalità del suo ex. Archiviata la storia di due anni e mezzo con Michael sarebbe dunque pronta a ripartire.