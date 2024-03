Li Matti de Montecò ancora protagonisti: domani mattina (intorno alle 7) l'esibizione da Fiorello

Ennesima vetrina tv in arrivo per Li Matti de Montecò, questa allargata ad altri cittadini del paese che da anni il gruppo folk rappresenta lungo lo Stivale.

Proprio domani infatti l'associazione presieduta da Claudio Scocco sarà a “Viva Rai2!”, il programma in onda appunto su Rai 2 condotto dal popolare e istrionico Fiorello.

Li Matti de Montecò si esibiranno intorno alle 7 ballando il saltarello, mostrando dunque in diretta nazionale la danza che per antonomasia richiama la tradizione maceratese.

Questa volta però il gruppo non sarà da solo, anzi forte è il coinvolgimento di tutta la città di Montecosaro. In primis il Comune che si è attivato per organizzare la trasferta a Roma mettendo a disposizione un pullman da 50 posti che è stato subito riempito. Così oltre alla ventina di membri de Li Matti de Montecò sarà presente il vicesindaco Lorella Cardinali, nonché figure della Pro Loco e alcuni produttori locali.

Francesca Serafini darà la patente da matto a Fiorello, un “attestato” che a Montecosaro viene ottenuto, secondo usanza, a chi compie tre giri intorno alla fontana del Cassero.

Inoltre verranno consegnati allo showman siciliano dei cesti con prodotti enogastronomici. Chi non potesse seguire la diretta la mattina presto, potrà comunque guardare l'esibizione in tarda serata su Rai1 o le repliche su RaiPlay.

Reduci dalle dirette radiofoniche nei giorni nel Festival di Sanremo, per Li Matti de Montecò dunque un’altra partecipazione importante in televisione dopo quelle in passato in programmi, sempre Rai, come “La prova del cuoco”, “Italia on the road”, “Mezzogiorno in famiglia” o “I soliti ignoti”. Questa rischia di essere la più divertente di tutte grazie alla simpatia di Fiorello.