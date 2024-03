Fiorello dopo il fuori onda di Giacovazzo: «Ci sono rimasto male ma ci siamo chiariti, mi ha chiesto scusa. La Rai ha esagerato»

I fuori onda colpiscono anche la Rai. Il giornalista del Tg2 Piergiorgio Giacovazzo è finito al centro della polemica per le parole su Angelica, la figlia di Fiorello. Al termine del telegiornale, con il microfono rimasto aperto, si è lasciato scappare una battuta al veleno sulla giovane, protagonista di un duetto con il papà a "VivaRai2!". «Adesso a questa daranno 12 trasmissioni», ha detto. Dopo le sue parole è intervenuta la Rai, che ha annunciato un provvediamento disciplinare. Mercoledì mattina è arrivato il commento di Fiorello sulla vicenda.

Cosa ha detto Fiorello

«È successo un casino con il fuori onda, ma io e Piergiorgio Giacovazzo ci siamo sentiti - dice in un video su Instagram Fiorello - Volevo dire che non è successo niente, sono cose che capitano.

Se dovessero venire fuori i miei fuori onda altro che provvedimento disciplinare, mi dovrebbero arrestare. La reazione della Rai è stata esageratissima, ma sono sicuro che non succederà niente. Piergiorgio è una brava persona. Devo dire che in quel momento ci sono rimasto male. È mia figlia, ma parliamo di una ragazza. Mi ha chiesto scusa, ma non c'era bisogno», ha concluso.