Summer Jamboree protagonista su Rai 1 nella trasmissione Linea Verde

SENIGALLIA - Il Summer Jamboree protagonista della puntata di Linea Verde in onda domenica alle 12.20 su Rai1. I conduttori Mario Bianchi e Angela Rafanelli si sono calati perfettamente nell’atmosfera rock’n’roll che si respira in città, in attesa del festival in programma dal 30 luglio all’8 agosto.

In città è già partito il conto alla rovescia intanto a fare da padrone di casa ai due ospiti illustri è stato Angelo Di Liberto, direttore artistico del Summer Jamboree, che ogni anno organizza insieme al socio Alessandro Piccinini. Festival che rimarrà in città come già annunciato dal sindaco Massimo Olivetti che, con la collaborazione economica della Regione, andrà a chiudere l’accordo per il rinnovo della convenzione. Gli organizzatori sono legati alla loro città, la stessa che ha visto muovere i primi passi al festival diventato nel frattempo una potenza economica per l’indotto. Ogni anno sui social si scatena il panico per la possibilità che un’altra città si faccia avanti. Ora è stato tirato in ballo Pesaro all’insaputa anche del sindaco Matteo Ricci che, rispetto alla possibilità di portare il festival nella sua città, commenta stupito: «a noi non risulta, non ne sappiamo nulla». Nessuna offerta è stata fatta agli organizzatori.

