Chubby Checker a Senigallia, il re del twist accende la notte del Summer Jamboree

La quinta giornata della XXII edizione del Summer Jamboree, Festival di musica e cultura dell’America anni ’40 e ’50 in programma a Senigallia fino a domenica 7 agosto, si annuncia imperdibile. Oggi, mercoledì 3 agosto, lo stage della Rocca Roveresca ospiterà Attilio Malambri, detto Little Til, pianista e cantante italiano giovanissimo, che miscela Rhythm’n’Blues, Boogie Woogie, Swing e Rock’n’Roll divinamente. Sul main stage di piazza Garibaldi, Chubby Checker, pronto a far surriscaldare la pista col suo Twist. Prima di lui, si esibirà la Surf band di Milano, i Wave Electric e a seguire, i Jolly Rockers feat. Greg & Max Paiella, che eccezionalmente si esibiranno in centro storico. Dalle 12 alle 19 B each-side Record Hop, sullungomare Alighieri dalle 12 alle 19 con la musica di DJ Rocketeer e DJ Ashley, DJ Vangelis e DJ Giusy Wild. All’Hawaian Beach invece sul lungomare Mameli dalle 10 fino all’apertivio serale il meglio della musica anni ’40 e ‘50 con DJ Terry Elliot, DJ Jay Cee, DJ Skinny Mule, DJs The Desperados e DJ Houserockin’ Chris.