Simone Coccia dice no al GF e fa infuriare tutti: minacce da Filippo Contri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è il primo finalista di questa edizione dele ogni giorno sottolinea trionfante di non avere più niente da perdere. Ieri sera è stato criticato da tutti gli inquilini della casa per aver rifiutato la prova collettiva e quindi per aver impedito a tutti di vincere il premio in palio. La reazione più pesante è arrivata dache lo ha anche minacciato.Il fidanzato dellaha scatenato malumori e polemiche perché ha detto no al Grande Fratello boicottando la prova che tutti dovevano superare singolarmente. Ognuno di loro, infatti, aveva una missione da portare a termine per il bene della collettività.Ragazzi e ragazze hanno intuito che l'ex spogliarellista non avrebbe rispettato le regole del gioco perché, essendo già in finale, non rischia di essere nominato o eliminato. Uno a uno si sono scagliati tutti contro di lui. Filippo durante la discussione ha addirittura minacciato di essere pronto ad alzare le mani per far uscire fuori la verità.Ha anche proposto di fargliela pagare buttando i suoi vestiti in piscina.La serata è stata movimentata, ma Filippo è stato invitato dagli altri concorrenti a non mettere in atto la "vendetta". I più gli hanno fatto capire che il gesto sarebbe stato inutile e non sarebbe servito a nulla.