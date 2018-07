Simone Coccia, duro attacco a Danilo Aquino: «Sincerità non sai ndo ca**o sta»

di Ida Di Grazia

sembra non voler far placare le polemiche sul, anzi riaccende la miccia sparando a zero suIl fidanzato dell'onorevole Stefania Pezzopane ha pubblicato poco fa sul suo profilo instagram il video in cui si vede il concorrente romano esprimersi in modo poco signorile nei confronti diAtteggiamento condannato in puntata dae di cui Danilo si è ampiamente scusato.Nel post, Coccia scrive: "Danilo avrebbe bisogna della bottiglia grossa di champagne per inf...... la signora Bramieri. Da notare il gesto con la mano in segno di ......... Danilo Danilo Danilo, hai sempre negato di aver detto questa frase di pessimo gusto dicendo il contrario di ciò che chiaramente si sente. Avresti anche il coraggio di dire che il Grande Fratello avrebbe modificato l’audio perché a 31 anni non sei capace di riconoscere i tuoi errori? So sincero qua so sincero la, ma tu la sincerità non sai ndo cazzo sta 😉 @daniloaquino_official".A stretto giro è arrivata anche la risposta di Danilo sempre via Instagram : "Coccia, falla finita di fa il buono, che te di buono non c’hai manco lo sconto dentro il negozio, hai capito?! Hai vissuto all’ombra degli altri per una vita, falla finita de parla che fai solo figuracce, falla finita!"