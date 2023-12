Sergio Barzetti, dopo la polemica arrivano le scuse della Clerici: chi è lo chef di «È sempre mezzogiorno» finito nella bufera

Dopo la battuta che ha messo in imbarazzo Antonella Clerici e tutta la troupe di «È sempre mezzogiorno» e il richiamo della presidente della Vigilanza Rai Barbara Floridia, sono arrivate ieri pomeriggio su Instagram le scuse dello chef Sergio Barzetti per le frasi di pessimo gusto pronunciate in diretta su Rai 1. Mentre spiegava la ricetta di un risotto, lo chef avrebbe infatti dato un "consiglio" su come usare il bicchiere di prosecco avanzato. Dopo averlo bevuto, «vai a fare una cosa importante: vai a stordire la preda», avrebbe detto Barzetti.

Le scuse dello chef

Prima la battuta, poi le scuse. Con un post su Instagram, lo chef di «È sempre mezzogiorno» ha fatto mea culpa, scusandosi con la moglie e con tutte le donne: «In queste ore ho avuto modo di riflettere su ciò che è accaduto. Ho riascoltato quello che ho detto e, soprattutto grazie al confronto con la mia famiglia, ho capito perchè quelle parole sono profondamente sbagliate. Mi scuso con tutte le donne, con mia moglie, con Antonella e con tutte quelle persone che si sono giustamente indignate di fronte a quelle parole inopportune. Questa esperienza, e la discussione che ne è generata, mi serviranno per non commettere lo stesso errore».

Il commento di Antonella Clerici

Se dopo la battuta di Barzetti la conduttrice Antonella Clerici aveva già cercato di rimediare rispondendo al cuoco «Detto così non è carino», ulteriori scuse sono arrivate oggi in diretta su «È sempre mezzogiorno», in onda su Rai 1 all'ora di pranzo: «È stata una battuta molto infelice quella che martedì ha fatto il nostro chef Sergio Barzetti, persona al di sopra di ogni sospetto, che conosco da tanto. Eravamo in diretta e l'ho detto subito, ma forse non ho sottolineato abbastanza, lo faccio ora: è stata una battuta molto infelice, mi spiace e me ne scuso qui in tv, come lui stesso ha fatto ieri sui social.

Sergio Barzetti, chi è

Nato a Milano il 19 aprile 1975, Sergio Barzetti è uno degli chef più famosi della televisione italiana. Famoso anche con il soprannome di "Mr. Alloro", per via della sua predilezione per questo ingrediente, si avvicina al mondo della cucina presso le scuole medie Bonecchi di Rho, approfondendo poi la sua passione alla scuola alberghiera Carlo Porta di Milano. Dopo oltre vent'anni di esperienza in ristoranti e alberghi, lo chef apre anche un suo ristorante a Malnate, in provincia di Varese, chiamato "Cucina Barzetti". Nonostante ciò non ama definirsi né cuoco né chef, piuttosto, come riporta il suo biglietto da visita, Cuciniere Esperto. La notorietà però arriva grazie al suo ruolo di ospite fisso in programmi come «La Prova del Cuoco» ed «È sempre mezzogiorno», entrambi condotti da Antonella Clerici. Oltre alla tv, Barzetti si dedica anche alla scrittura, con la pubblicazione di libri di ricette e la collaborazione con la prestigiosa rivista «La Cucina Italiana», e alla consulenza per aziende enogastronomiche.

La vita privata

Sergio Barzetti è sposato da anni con la moglie Laura Campagna, considerata da lui come il suo punto di riferimento. Dal matrimonio è nata una figlia, Anita, che lo chef nomina spesso.