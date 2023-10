SENIGALLIA - Dopo l’esordio con “Fame d’aria” lo scorso giugno, il trio marchigiano Poni Boi pubblica il secondo singolo, intitolato “Doppia XL Fit Regolare” per l’etichetta Rocketman Records. La band, nata tra Senigallia, Fano e Pesaro, riprende ed espande le sonorità presentate con il primo brano, in una canzone che accentua tanto la componente punk-rock del proprio sound, con chitarre veloci ed energiche, quanto quella indie-surf rock, con la leggerezza e la freschezza nelle linee vocali e nella produzione del pezzo.

Il trio è formato da Andrea Marcellini (voce e chitarra), Luca “Bisto” Boscolo (basso) e Matteo Benocci (batteria) con la storia che nasce tra febbraio e marzo dello scorso anno su impulso del cantante e chitarrista.



L’avventura



Prima qualche canzone scritta dal solo cantante, poi l’annuncio sul “Villaggio Musicale” per incontrare i compagni di viaggio chiamati per iniziare una nuova avventura. «“Doppia XL Fit Regolare è la ciclicità del male”, non importa - spiega la band - che arrivi il Natale o l’estate. Il male è dentro, è personale. Meno c’è l’uomo più cresce il bisogno dell’abito», citando il film del 2002 Spider, diretto da David Cronenberg e basato sul romanzo omonimo di Patrick McGrath.



L’attività live



Prosegue nel frattempo la grande attività live del trio marchigiano. Dopo le date estive il percorso in giro per l’Italia dei ragazzi prosegue. Ottobre si concluderà con il concerto del 31 ottobre a Corinaldo al circolo Arci “Pablo Neruda”, poi un novembre in giro per l’Italia. Il 4 al Garbage Live Club di Parabola Peligna in provincia de L’Aquila, poi il 10 al Glitch di Roma ed il 18 novembre a Milano all’interno de La Casa di Alex. Tre date confermate anche per i primi giorni di dicembre: l’1 al Quetzal di Mercato Saraceno, il 2 a Pesaro (ancora da confermare) e il 9 al Vox Live Club di Jesi. «I concerti sono una parte fondamentale per noi – spiega il cantante e chitarrista della band Andrea Marcellini – questo perché lo vediamo sulla nostra pelle e sulla nostra emotività. Per una band “giovane” come formazione come siamo noi, il contatto con il pubblico è importantissimo perché c’è un mondo oltre i social network dove i gruppi magari si fanno conoscere. Il live, in questo periodo di social network, ti permette di interagire con il pubblico perché loro ti vedono davvero mentre sta lì sul palco. Le cose vanno viste dal vivo, e questo non vale solo per la musica».



Il terzo singolo



Non solo concerti, perché per i primi giorni del 2024 previsto anche un terzo singolo per la band marchigiana. «Arriverà indicativamente dopo la Befana – conclude Marcellini – e sarà l’ultimo prima di un disco che speriamo possa uscire entro aprile 2024 con i tre singoli che saranno inclusi nel disco di futura pubblicazione. Abbiamo già molte canzoni, altre ne registreremo ancora da Michele Bellagamba. Il disco oltre alla presenza sulle piattaforme di streaming ci sarà anche la versione compact disc, pensiamo che nel disco di saranno tra le 7 e le 9 canzoni».