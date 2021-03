Sandra Milo, arriva una chiamata in diretta a Storie Italiane. Lei si scioglie in lacrime: «Non me l'aspettavo...»

Sandra Milo, arriva una videochiamata in diretta a Storie Italiane. Lei si commuove. Pochi minuti fa, si è conclusa la puntata del programma di Rai1 condotto da Eleonora Daniele. Tra gli ospiti in studio, Sandra Milo che ieri ha compiuto 88 anni.

Sul finire della trasmissione, arriva una sorpresa inaspettata per l'attrice. Eleonora Daniele si collega in videochiata con Bobby Solo che dedica a Sandra Milo una canzone romantica per festeggiare il suo compleanno. Il brano scelto è Love me tender di Elvis Presley, che l'artista romano interpreta live accompagnato dalla chitarra.

La performance intima e toccante colpisce Sandra Milo, che si commuove. Alla fine dell'esibizione, l'attrice ringrazia Bobby Solo: «È stato bellissimo, grazie». In studio, scatta l'applauso per l'attrice-icona musa di Federico Fellini: «Auguri Sandra».

Con la partecipazione a film cult come Il generale Della Rovere, Adua e le compagne, Fantasmi a Roma, Giulietta degli spiriti e, soprattutto, 8½, premiato con l'Oscar, Sandra Milo è stata tra le protagoniste del cinema italiano degli anni sessanta. Tra gli ultimi lavori televisivi, è stata inviata della Vita in Diretta Estate e opinionista di Pierluigi Diaco a Io e Te.

