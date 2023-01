Eleonora Daniele in lacrime a Storie Italiane saluta l'amico Ludovico: «È stato un trauma»

Eleonora Daniele in chiusura di Storie Italiane ricorda commossa il suo collega e amico Ludovico Di Meo. Il giornalista della Rai si è spento a 63 anni per un malore improvviso dopo che si era sottoposto qualche giorno prima a un'operazione alle coronarie. Volto storico del Tg1 era amato e stimato da molti colleghi, come la stessa conduttrice conferma.

Le lacrime di Eleonora

Eleonora sceglie di chiudere la puntata del suo programma con un pensiero a Di Meo: «La sua è stata una scomparsa improvvisa, traumatica», ammette confessando di non aver avuto modo e tempo per metabolizzare la notizia della sua morte, «Se n'è andato improvvisamente, dopo un intervento al cuore. Non ne sapevo nulla è stato tutto così improvviso», aggiunge con le lacrime agli occhi.

Il saluto

Poi la Daniele prosegue: «Quando un amico se ne va così è una grande perdita, non puoi nemmeno dirgli "ciao". È stato un trauma per tutti noi, è uno di noi. Io non voglio pensarti al passato, voglio pensarti al presente, perché sei qui con noi. Ti abbiamo sempre voluto bene e ti vorremo sempre bene».