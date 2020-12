San Beach Comix al via con la formula on line: la Riviera delle Palme si racconta con i fumetti

SAN BENEDETTO - Gare di cosplay, incontri con gli autori, musica e gaming tutto rigorosamente online per questa edizione del San Beach Comix che si apre oggi. La contingenza del momento ha portato a riadattare l’edizione 2020 del Comix e la classica edizione fieristica di inizio estate hanno virato sulla diretta streaming tramite social.



Il Comune di San Benedetto, sostenitore fin dalla prima ora del San Beach Comix, ha comunque voluto confermare il proprio sostegno ed il patrocinio anche in questo caso, mettendo a disposizione i locali di palazzo Piacentini, imponendo un limite di persone presenti fisicamente così fino al 6 dicembre si svolgeranno alcune dirette. «È importante - spiega il consigliere Stefano Muzi, promotore dell’evento dal suo esordio - dare continuità alla manifestazione e questa 4ª edizione, seppur in una forma atipica, porterà per merito dell’associazione Fumetti Indelebili, in risalto la città di San Benedetto, che rimbalzerà in collegamento web sulle piattaforme social di noti ed illustri protagonisti di fama nazionale della nona arte». Tramite un software sul Pc, collegato ad un impianto audio, si abbatteranno i confini spaziali, proiettando sullo schermo, che poi apparirà sui social, varie finestre con i volti del moderatore e degli ospiti.



Si comincia dunque oggi alle 16, con il rituale saluto di benvenuto a cura di Giulia Voltolini (Tobi Drawings) e lo stesso consigliere Muzi, referente istituzionale della manifestazione. Alle 17, invece, a presentarsi saranno i ragazzi della Tora Edizioni di Lucca, tra cui il direttore editoriale Gianluca Devoto, il direttore artistico Alessandro Mazzetti, nonché gli autori Ilaria Del Fuoco, Claudia Selvaggi e Marina Mundo. Alle 20 andrà in scena la sfida all’ultimo pennello fra le illustratrici Lorenza De Sepio e Veronica Frizzo, mentre alle 21 anche la Crysoft Development, casa di sviluppo di giochi per dispositivi mobili. Domani l’esordio è alle ore 11 con un confronto artistico fra i membri delle case editrici Shockdom e Bugs Comics, per proseguire alle 16 con la presentazione di “Il manuale supremo dei ragazzi” di Daniele De Sando. San Beach Comix, però, non tratta solo di fumetti: alle 17 infatti verrà presentato il gioco da tavolo “Don’t wake up, Cthulhu” a cura degli autori Massimiliano Grotti e Francesco Barborini. A seguire, alle 20 partirà il collegamento con Massimiliano Axl Gatti, creatore di grafiche 3D per illustrazioni, cartoni animati, videogiochi ed effetti speciali. Domani l’evento si conclude con un bel cosplay talk show alle 21, con ospiti Osea Ozz Costantini, Alessandro Ichigo Rancatore e Jenny Desu.



Per domenica 6, la Fumetti Indelebili ha messo in cantiere un gran finale. Alle 11 collegamento con Moleste, collettivo per la parità di genere nel fumetto e alle 12 Bad Vice Games con Hippocampus. Finalmente alle 16 c’è l’attesissima gara cosplay online, che sfocerà nel live del trio Tafka alle 20. In conclusione, alle 21, ‘Chiacchiere d’ascensore’ con Don Alemanno, Boban Pesov e Poliniani Editore. Tutti gli appuntamenti saranno disponibili su Facebook, Youtube e Twitch.

