Il regista marchigiano Consorti premiato a Venezia da Assocastelli

SAN BENEDETTO - Si terrà domani, sabato 5 settembre, la cerimonia di consegna del Premio Cinema e Patrimonio di Assocastelli. Palcoscenico il suggestivo Palazzo Nani Bernardo, affacciato direttamente sul Canal Grande dove la contessa Elisabetta Czarnocki Lucheschi e il barone Ivan Drogo Inglese, presidente di Assocastelli, riceveranno i loro illustri ospiti.



Il premio è stato istituito da Assocastelli, la più prestigiosa associazione italiana di gestori e proprietari di immobili d’epoca e storici, con il patrocinio di Assopatrimonio e viene conferito ogni anno, in occasione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, alle case di produzione che con le loro realizzazioni hanno messo in evidenza il patrimonio architettonico italiano. Ad aggiudicarsi l’edizione 2020 sarà Paolo Consorti che giungerà in laguna accompagnato dalla moglie Gloria Gradassi. Consorti, originario di San Benedetto del Tronto, è amministratore della società Opera Totale e si è formato all’Accademia di Belle Arti di Macerata. Nel 2013 ha realizzato il suo primo lungometraggio “Il sole dei cattivi” che vinse il premio come miglior film al People and Religions – Terni Film Festival. Il premio di Assocastelli, opera di Andrea e Marcello Manuzza (campioni mondiali della ceramica), è stato attribuito a Consorti per la produzione del film Havana Kyrie interpretato dall’attore italiano Franco Nero e da quello statunitense Ron Perlman.



Il premio sarà anche l’occasione per promuovere il patrimonio marchigiano. Infatti alcune scene del film sono state girate a Villa Cattani Stuart di Pesaro. Alla cerimonia sarà presente Alessandro Tomassini con la moglie Federica Dionigi, proprietario della villa insieme al fratello Federico. La villa si trova a poca distanza da Pesaro ed è stata trasformata in un resort di lusso. Raggiunse il suo massimo splendore nel ‘700 quando il cardinale fiorentino Alamanno Salviati la scelse come sua residenza. Villa Cattani Stuart è una delle location presenti nel portale Properset dove vengono presentati alle case di produzione tutti gli immobili d’epoca e storici disponibili per cinema e televisione.



All’evento era prevista anche la presenza di un altro marchigiano del premio oscar Dante Ferretti e della moglie Francesca Lo Schiavo ma la coppia ha fatto sapere che per sopraggiunti impedimenti non potrà intervenire. © RIPRODUZIONE RISERVATA