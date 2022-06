Roberto Brunetti, “Er Patata” morto in casa a Roma: aveva 55 anni. Fu Aldo Buffoni nel film Romanzo Criminale

Riverso sul letto, in posizione supina con addosso solo un lenzuolo. Così ieri sera intorno alle 22.30 gli agenti di polizia del commissariato San Lorenzo insieme ai vigili del fuoco hanno trovato il corpo ormai senza vita di Roberto Brunetti, classe 1967, conosciuto a Roma e non solo con il soprannome “er Patata”.

APPROFONDIMENTI PERSONE Roberto Brunetti morto a Roma: addio a "Er Patata", aveva... IL PERSONAGGIO Roberto Brunetti Er Patata, chi era? Dalla scomparsa della compagna... POMERIGGIO 5 Er Patata, l'appello disperato dalla D'Urso: «Ho...

L’attore, per tanti anni legato sentimentalmente alla collega Monica Scattini, in una delle ultime interviste rilasciate alla tv aveva raccontato la sua sfortuna e una carriera che dopo tante soddisfazioni stentava a ripartire.

A dare l’allarme l’attuale compagna ed alcuni conoscenti che non lo sentivano almeno da giovedì sera, ovvero da quando per l’ultima volta, si era collegato a whatsapp. Il corpo è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria mentre in casa è stata rinvenuta della droga. Sul tavolo, in una stanza, hanno trovato residui di cocaina e due panetti di hashish.

Er Patata, l'appello disperato dalla D'Urso: «Ho bisogno di lavorare. Vivo con il reddito di cittadinanza»

I VICINI DI CASA - Nel condominio dove Brunetti abitava da circa un anno in subaffitto questa mattina i residenti erano molto turbati. «Lo incontravamo sempre ed era proprio come si vedere nei film, un uomo alla mano sempre pronto alla battuta in romanaccio e allo scherzo». Alcuni meccanici che lavorano in un’autofficina vicino al palazzo ricordano di averlo visto per l’ultima volta un paio di giorni fa: «Stava uscendo per andare a lavoro (er Patata da qualche tempo era impiegato in un ristorante del Centro ndr) si era fermato come sempre “a Robè ciao” gli avevamo detto e lui “ciao belli”».

Ultimo aggiornamento: 11:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA