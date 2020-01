Rivelazione in diretta al Grande Fratello Vip 2020: Elisa De Panicis fidanzata con Theo Hernandez

Grande Fratello Vip 2020, Elisa De Panicis fidanzata con Theo Hernandez. La rivelazione durante la diretta. Di una relazione tra la gieffina e il calciatore, si era già parlato nei giorni scorsi: lo aveva fatto Gabriele Parpiglia, sul suo profilo Twitter. Ma nella puntata di ieri sera c’è stata la conferma: Elisa De Panicis frequenta il francese Theo Hernandez, esterno sinistro del Milan, una delle rivelazioni di questa prima metà di stagione con la maglia rossonera.

Ex Real Madrid, già cinque gol in campionato, fortemente voluto da Paolo Maldini, Theo in pochi mesi è diventato un vero idolo per i tifosi del Milan: la rivelazione è arrivata durante la puntata di ieri, quando Elisa ha rivelato come Andrea Denver abbia flirtato con lei invitandola in albergo. «Mi ha chiesto di raggiungermi per farmi un massaggio», ha detto in diretta, lasciando Denver in difficoltà.

A quel punto la svolta: «Non è da gentiluomo dire che con lei sono state solo quattro tr…ate e ciao», gli ha detto Alfonso Signorini, riferendosi al flirt passato tra i due, raccontato nella Casa dallo stesso Denver. «E poi la nostra Elisa ha già il cuore occupata, è fidanzata col terzino del Milan Theo Hernandez». Lei non ha negato, confermando (tacitamente) dunque tutto. È nata perciò una nuova coppia vip: quanto durerà?

