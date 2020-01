Gf Vip 4, bufera su Elisa De Panicis: «Napoli e la Spagna mi fanno sentire cafona». Fan furiosi: «Squalificatela»

Grande fratello Vip 4, bufera su Elisa De Panicis: «Napoli e la Spagna mi fanno sentire cafona». Fan furiosi: «Squalificatela». L'influencer del Gf Vip 4 torna nell'occhio del ciclone per alcune frasi che avrebbe pronunciato dentro la Casa. Ieri, Elisa De Panicis si era lasciata andare ad alcune esternazioni hot che avevano fatto infuriare il web. Oggi, per motivi diversi i fan tornano a chiederne la squalifica. Ma andiamo con ordine.

Elisa De Panicis avrebbe detto: «Lo spagnolo mi ricorda Napoli, quando parlo spagnolo mi sento cafona». In tanti sui social si sarebbero infuriati per queste frasi, accusando l'influencer di razzismo. «Tante persone - scrive un utente - vi seguono da Napoli e si sono sentite offese per le parole di Elisa contro Napoli. Vogliamo provvedimenti e che la smetta di nominare una cittá meravigliosa come Napoli».

Stasera andrà in onda la terza puntata del Gf Vip 4. Alfonso Signorini prenderà provvedimenti nei confronti dell'influencer? Staremo a vedere.

