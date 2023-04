Raniero Monaco Di Lapio, chi è il protagonista de Il patriarca ospite a Verissimo? Età, la fidanzata (famosa) e la carriera

Raniero Monaco Di Lapio a Verissimo. Torna, come ogni week-end, l'appuntamento con le interviste di Silvia Toffanin. Oggi sabato 29 aprile, dalle 16.30 su Canale 5, assieme all'attore ci saranno il collega Primo Reggiani (protagonisti entrambi de Il Patriarca), Gabriella Pession, Rosanna Lambertucci con la figlia Angelica e Claudio Bisio con la moglie Sandra Bonzi. Ma vediamo insieme chi è Raniero Monaco Di Lapio.

Raniero Monaco Di Lapio: dal Gf alle serie tv

Raniero Monaco di Lapio nasce a Londra, 25 gennaio 1983 (ha 40 anni) è un attore ed ex modello italiano. Proveniente da una famiglia nobile napoletana, quando è ancora molto piccolo, si trasferisce insieme alla sua famiglia in Italia, per poi tornare a Londra nel periodo dell’adolescenza, dove dopo essersi diplomato in ragioneria, frequenta un corso di specializzazione grafica pubblicitaria. Contemporaneamente segue il corso di barman acrobatico a Roma.

La carriera

Dopo aver lavorato a lungo come modello ed essere stato tra i concorrenti della settima edizione del Grande Fratello, intraprende la carriera d'attore. Si forma professionalmente studiando recitazione presso la Actor's Academy di Milano. Nel 2009 esordisce come attore nel film TV, mandato in onda su Canale 5, So che ritornerai, con Manuela Arcuri e la regia di Eros Puglielli. Da lì a poco, viene scelto come protagonista maschile di Amore 14, film per il cinema diretto da Federico Moccia. Nel 2010 è nel cast nella terza stagione di Caterina e le sue figlie. Nel 2011 ha avuto un ruolo nella miniserie Sangue caldo, con Manuela Arcuri e Francesco Testi. Sempre nello stesso anno partecipa a Viso d'angelo con Gabriel Garko e Cosima Coppola. La carriera prosegue con la serie tv “A Un passo dal Cielo”. Nel 2016 partecipa al talent “Dance Dance Dance” dove balla insieme alla sua compagna Beatrice Olla. Nel 2017 è parte del cast della serie tv “La porta Rossa”. Nel 2019 ha fatto anche parte del cast della serie tv “I Medici – Nel Nome della famiglia” ed è nel cast della serie tv “Che Dio Ci Aiuti”. Nel 2023 è protagonista della fiction “Il Patriarca”.

La vita privata: la fidanzata

Nel 2007, durante la sua partecipazione al Gf, conosce Mirela Kovacevic, con la quale ha una relazione lunga sei anni. Successivamente si lega sentimentalmente alla modella e attrice Beatrice Olla con la quale balla in Dance, Dance, Dance. Raniero e Beatrice, classe 1992, si sono conosciuti in un ristorante di amici dove la ragazza lavorava come cameria. Dopo aver lavorato come cameriera e agente immobiliare, Beatrice Olla ha deciso di fare della danza – sua passione fin da piccolissima – la sua professione.

Il Patriarca: il suo ruolo

Ora Raniero è impegnato insieme a Claudio Amendola e Primo Reggiani nella serie Tv “Il Patriarca”. Il 40enne interpreta Mario Rizzi. Affascinante avvocato della famiglia Bandera, Mario è come un figlio per Nemo. Dopo la morte del padre, Mario è stato accolto nella famiglia del Patriarca ed è cresciuto sotto la sua ala protettrice. Nemo lo ha fatto studiare e Mario è diventato il suo più fidato manager e legale, abile a districarsi negli affari sia con mezzi legali che illegali. È un uomo molto ambizioso, che ha stretto un patto con la sua fidanzata Elisa per riuscire con ogni mezzo a prendere il comando della Deep Sea: quando Nemo lo escluderà dalla successione perché non ha il sangue dei Bandera, non sarà facile per lui accettarlo