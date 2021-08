Lucia Fraboni nel cast del programma “Leggerissima Estate” di Rai2: «Faccio la sessuologa in tv»

ANCONA - C’è la calabrese, la marchigiana, la romagnola, la francescana. Lucia Fraboni è come la pizza, gustosa e accattivante. Per l’insegnante di lettere, che ha diversi eteronimi che l’hanno resa celebre sul palcoscenico, il periodo del dopo Covid ha portato novità interessanti.

Si può ben dire che per lei l’estate, oltre che caldissima, è leggerissima?

«Sì, è davvero un bel periodo, pensi che mi hanno chiamata da Rai 2 dove metto in onda i miei sketch nella trasmissione televisiva Leggerissima Estate».

E quando la si può ammirare in tv?

«Il late show va in onda per quattro mercoledì consecutivi fino al primo settembre, su Rai 2 alle 23,50 ed è ambientato in quattro diverse location italiane e vuole intrattenere soprattutto chi torna a casa dopo una serata trascorsa fuori e desidera rilassarsi e divertirsi».



Quelli di Rai 2 come l’hanno scovata?

«Sono stata contattata dal noto regista della trasmissione Stefano Sartini che mi ha proposto in veste di attrice comica agli autori e al produttore della trasmissione condotta in maniera briosa, leggera e molto allegra dagli scanzonati Samanta Togni e Fabrizio Rocca. Lo show propone una leggerissima e piacevolissima amalgama di contributi, tra ospiti illustri e nuove proposte, lezioni di ballo, un acrobatico dj, grandi successi musicali, singolari sfilate di miss, piatti tipici, arte e bellezze locali, oltre che gag comiche».



Non deve essere stato facile farsi notare dalla Rai.

«Ho dovuto inviare dei provini per avere il placet e con l’autore Armando Perna abbiamo condiviso i contenuti dei due video comici a puntata che dovevo preparare, tratti dalla ampia galleria dei miei personaggi: ne sono stati scelti quattro».



E quali personaggi presenta in tv, si è dovuta inventare qualche storia nuova?

«Mi è stata richiesta una sessuologa che trattasse con garbo, e in doppiopetto, tematiche relative alla sfera sessuale, così ho proposto l’ammiccante e prorompente romagnola Nives Ceccoli, che ci prova non tanto velatamente con Fabrizio Rocca che fa finta di non conoscerla e l’estetista maceratese Adalgisa Palpacelli, un mio storico cavallo di battaglia. E poi ho proposto all’autore della trasmissione anche altri due personaggi per creare dei video “a contrasto” in cui si potessero apprezzare più dialetti italiani di respiro nazionale e non solo marchigiano e potesse emergere la mia ecletticità, per cui la sessuologa romagnola dialoga a distanza con la calabrese Rosa Cacace, che mi sono inventata in un mio recente viaggio in Calabria e l’estetista maceratese Adalgisa Palpacelli passa la parola alla ribelle Suor Edmonda del convento di Brisighella, che era molto piaciuta all’autore Armando Perna».



Lei è una vera e propria fucina di idee. Cosa le frulla ancora in testa?

«Durante il lockdown, vista la chiusura forzata dei teatri, ho prodotto a casa moltissimi video comici che hanno avuto un notevolissimo riscontro, anche con 80mila visualizzazioni, e tra questi ha colto nel segno e appassionato il popolo dei social la love story della bidella anconetana Stamura Piccioni, uno dei miei personaggi, col virologo Roberto Burioni, ormai per tutti Buriò, che, per primo, si è prestato molto carinamente e ironicamente al gioco e ho conosciuto personalmente. Certo, sarebbe bellissimo se potessi andare con lui ospite di “Che tempo che fa” ma per ora mi godo la soddisfazione di far parte del cast di Leggerissima estate».

© RIPRODUZIONE RISERVATA