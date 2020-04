Torna il dj set con la disco Anni '80 di Radio Arancia Network

ANCONA - Oltre 500 messaggi via whtsapp, oltre 12000 visualizzazioni dei video pubblicarti su Facebook, altrettanti sugli altri social e almeno 20 contatti tra radio e tv. Questo il bilancio superpositivo della prima serata organizzata da Orange Communication da un’idea di Gigio Brecciaroli. In tanti si sono divertiti con la musica di Enrico Filippini, Davide Domenella, Paperino, Gigio Brecciaroli, Diego Domenella, Gigio Alpini, Corrado Cori, Roberto Grdelli, Micky Tee e David J. 5 ore di grande musica anni ’70 precedute dalle ospitate telefoniche di Kruger Agostinelli, Luca Paolorossi, Cristina Tassinari e Aldo Ascani.



Dunque, sabato 4 aprile si replica dalle 21 alle 2 di notte con tutti gli storici dj delle Marche si uniranno in un dj set utilizzando al meglio la tecnologia e la rete, per un appuntamento inedito in diretta radiofonica. E’ un vero house party, la festa in salotto per abbattere il distanziamento sociale e sentirsi parte di una digital community. E’ questa l’idea di l’idea di Gigio Brecciaroli, speaker ed editore di Radio Arancia che, in collaborazione con Orange Communication e le emittenti sorelle (Radio Veronica, Radio Velluto, Radio Conero) e Arancia Television, ha messo insieme i dj degli storici locali marchigiani per un dj set che rispolvererà il meglio della disco questa volta degli anni ‘80. © RIPRODUZIONE RISERVATA