Otto musiciste e compositrici degli ultimi due secoli saranno raccontate attraverso un podcast divulgativo che ne narra la vita e le opere: si tratta di “DiClassica”, progetto che si inserisce nella sezione della “natura operosa della cultura” di Pesaro 2024, realizzato dall’Orchestra Olimpia e nato da un’idea e con le parole di Margherita Macrì, la voce di Valentina Lo Surdo, la direzione artistica di Roberta Pandolfi e la direzione musicale di Francesca Perrotta. La sigla è di Michael Fioretti.

L’articolazione

Destinato a crescere e ad arricchirsi di nuove tappe, il podcast si articola in 8 puntate (durata 15/20 minuti) in cui la voce di Valentina Lo Surdo accompagna ascoltatrici e ascoltatori alla scoperta di altrettante figure straordinarie e dei loro capolavori e li introduce all’esecuzione musicale di alcuni brani selezionati. Dall’8 marzo al 2 aprile, ogni venerdì e martedì verrà lanciata una nuova puntata disponibile gratuitamente sulle piattaforme Spotify, Apple music, Google music, Amazon music e altre in via di definizione. I link all'ascolto si troveranno anche sul sito di Pesaro 2024. Il lancio è previsto venerdì, 8 marzo, data non casuale, alle ore 18,30 dal Gra di Palazzo Gradari, con la compositrice americana Julia Wolfe (1958), “Una ribelle della musica classica”, per il suo audace approccio alla fusione di stili musicali. Nel corso dell’evento è prevista una performance di danza a cura di Masako Matsushita e un collegamento in diretta con Caterpillar. «Per DiClassica - illustra Roberta Pandolfi, direttrice artistica di Orchestra Olimpia, oltre che del podcast – mi sono occupata di vari aspetti. Il più rilevante è stato individuare le otto protagoniste e nella scelta ho considerato vari elementi, dal bilanciare la musica contemporanea e la musica del passato al diversificare geograficamente per dare un panorama ampio di quella che era ed è la scena musicale. C'è inoltre un omaggio al territorio con Metaura Torricelli, di Fossombrone. Nella scelta dei solisti, oltre a valorizzare alcune delle musiciste di Olimpia, abbiamo puntato sulle eccellenze legate al territorio marchigiano, coinvolgendo artiste con esperienze a livello nazionale e internazionale, il fisarmonicista Raffaele Damen e il Coro Polifonico Malatestiano diretto da Francesco Santini. Senza dimenticare il ruolo del Conservatorio Rossini di Pesaro, con il quale abbiamo lanciato il concorso per la sigla del podcast, che ha premiato il giovane compositore Michael Fioretti».

La direttrice

Per la direttrice Francesca Perrotta «uno degli aspetti più coinvolgenti del lavoro è stato sapere di percorrere un sentiero non tracciato: nel prendere contatto con le case editrici delle musiciste viventi ho anche ricevuto un brano stampato apposta per noi, perché mai eseguito prima in Italia. È stato emozionante sapere di maneggiare musica "vergine", così come rintracciare Sylvia Caduff e confrontarmi con lei sul nostro mestiere». Orchestra Olimpia sarà inoltre protagonista, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del concerto alla Cappella Paolina del Quirinale di domenica 10 marzo.