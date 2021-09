Pio e Amedeo, botta e risposta con Chiara Ferragni: «Simpatici come chi fa l'elemosina in Lamborghini»

Sull'onda della polemica scatenata dalle battute di Pio e Amedeo ai Seat Music Awards, anche Chiara Ferragni interviene punzecchiando il duo comico. Commentando un post della pagina "Trash Italiano", l'imprenditrice digitale scrive: «Madonna che simpatici Pio e Amedeo». E poi, stuzzicando i follower, aggiunge: «Simpatici come… Finite voi la frase».

APPROFONDIMENTI BUFERA IN TV Pio e Amedeo attaccano Fedez ai Seat Musica Awards: «In Rai... SPETTACOLI Fedez, dura risposta a Pio e Amedeo con gestaccio finale

LEGGI ANCHE

Pio e Amedeo attaccano Fedez ai Seat Musica Awards: «In Rai c'è libertà, la polemica ti fa vendere i prodotti». E il rapper replica così

Il commento diventa un assist per Pio e Amedeo, che prendono alla lettera l'invito della Ferragni e partono all'attacco: «Simpatici come quelli che si lanciano l'insalata nei supermercati di notte ridendo a crepapelle, o come quelli che fanno l'elemosina sgommando col Lamborghini in faccia ai poveri? E come si fa a raggiungerlo questo livello di simpatia... In effetti troppo divertente». Dopo Fedez anche la Ferragni, la bufera social (e televisiva) del momento è viva più che mai.

© RIPRODUZIONE RISERVATA