ANCONA Intorno alle celebrazioni di Santa Cecilia (22 novembre), patrona della musica e dei musicisti, Pesaro propone una serie di iniziative in collaborazione con Conservatorio Rossini, Ente Concerti, Pesaro Musei e Sistema Museo, che abbracciano diversi generi e gusti musicali con uno sguardo rivolto alla danza e un’apertura straordinaria del Museo Nazionale Rossini. «Come Città Creativa Unesco della Musica e alle porte di un anno che la vedrà Capitale della cultura, Pesaro intende dare ulteriore valore e attenzione ad un momento dell’anno già ricco dal punto di vista culturale con la programmazione di Prosa e Danza a pieno regime ad esempio», ha sottolineato il vicesindaco Daniele Vimini. «Un programma che vede anche alcune chicche tra cui il Concerto Acusmatico dei premiati ISAC-2023 in Sonosfera per ascoltare i vincitori della prima edizione dell’International Sonosfera Ambisonics Competition e lanciare l’edizione 2024 e l’intitolazione ad Antonia Pallerini, danzatrice nata a Pesaro nel 1790, del salone nobile di Palazzo Gradari».

Il programma

Si parte domenica 19 novembre (ore 18) alla chiesa dell’Annunziata: per la rassegna Nuovo Spazio Musica l’Ente Concerti presenta “Vibrazioni futuristiche: il sassofono nel contemporaneo”’. Martedì 21 novembre (ore 21) al Teatro Rossini, “Smile” il consueto concerto del Conservatorio Rossini per celebrare Santa Cecilia in cui si esibiranno studenti e docenti dell’Istituto. Per promuovere i valori della convivenza pacifica attraverso l’arte, il repertorio vedrà generi diversi per epoca, nazionalità e cultura. A condurre la serata, un ospite d’eccezione: il cantautore e autore toscano David Riondino. Come ha sottolineato il direttore Fabio Masini «il Conservatorio è sempre felice di partecipare a questo progetto cercando di dare sempre una personalità alle iniziative da offrire alla città. Per questo, l’iniziativa del 21 novembre mette in campo le famiglie di strumenti, fra cui l’orchestra dei violoncelli che a livello nazionale abbiamo solo noi. Inoltre, David Riondino, attraverso alcune letture, riuscirà a strappare un sorriso a tutti noi, un sorriso di speranza in un momento complesso».

Il giorno di Santa Cecilia la proposta è triplice: dall’apertura gratuita per i pesaresi del Museo Nazionale Rossini ai concerti in Sonosfera fruibili in modo acusmatico, ovvero nell’assenza totale di stimoli visivi, fino all’appuntamento delle 21 al teatro Rossini con l’appuntamento della Stagione dell’Ente Concerti: “Metamorphosi Ensemble. Romeo, Giulietta e…Petrushka”. Venerdì 24 novembre doppio appuntamento, questa volta nel segno della danza: alle 18 l’intitolazione del salone nobile di Palazzo Gradari ad Antonia Pallerini che vedrà la partecipazione speciale di danzatori della MM Contemporary Dance Company, che si esibiranno poi alle 21 al Teatro Rossini in “Ballade”, premio Danza & Danza 2022 come miglior produzione italiana. Tappa finale sabato 25 novembre (ore 18) alla chiesa dell’Annunziata, con la rassegna dell’Ente Concerti “Nuovo Spazio Musica”’ che propone il concerto “Boccherini in Spagna” con i Cameristi dell’Orchestra Giovanile Toscana e Tommaso Tarsi alla chitarra. Un appuntamento che omaggia uno dei più importanti musicisti e compositori italiani del Settecento in occasione dei 280 anni dalla nascita.