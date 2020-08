Oliver Stone presenta al pubblico l'autobiografia “Cercando la luce”

PESARO - Il martedì alla Mostra Internazionale del Nuovo Cinema si inaugura al Cinema Astra, alle 11, per l’incontro mattutino con i registi del Concorso (in presenza e da remoto), che domani saranno: Paulo Abreu, Gabriele Di Munzio ed Eléonore Weber. A questi seguirà la presentazione del progetto Romarcord, curato dalla sezione cinema del Dipartimento di Storia dell’arte e spettacolo dell’Università Sapienza.



Alle 15.30 ci si trasferirà poi al Teatro Sperimentale per assistere alla proiezione dei film del Concorso, a partire dall’italiano Non si sazia l’occhio, che sarà presentato dal regista Francesco Dongiovanni, a cui seguiranno il suggestivo documentario “herzoghiano” Ts’onot (Cenote) della giapponese Oda Kaori e il malinconico A metamorfose dos pássaros (The Metamorphosis of Birds) della portoghese Catarina Vaconcelos. La giornata allo Sperimentale si conclude alle 21 con uno dei film dell’evento speciale dedicato a Giuliano Montaldo, lo storico Giordano Bruno (1973).

In Piazza del Popolo sarà poi il momento di uno degli eventi più attesi di questa 56° edizione, l’incontro con il regista Oliver Stone, il quale alle 21.15 parlerà della propria carriera in occasione della presentazione dell’autobiografia Cercando la luce, intervistato sul palco dal direttore della Mostra Pedro Armocida (visibile anche sulla pagina Facebook del festival). All’incontro seguirà la proiezione del divertente e nostalgico Death of Nintendo di Raya Martin, già ribattezzato lo “Stranger Things” filippino. Oliver Stone verrà invece omaggiato nella suggestiva arena all’aperto di Rocca Costanza che farà da cornice a uno dei suoi film di maggior successo, Nato il 4 luglio (1989), con un giovane Tom Cruise. Infine, in spiaggia (ai Bagni Agata), continuano i festeggiamenti per il centenario della nascita di Alberto Sordi con la proiezione in 35mm del classico Il vigile, film di Luigi Zampa del 1960. © RIPRODUZIONE RISERVATA