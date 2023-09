PESARO - Freschezza, vivacità ed entusiasmo: sono queste le parole che il presidente dell’Associazione Amici della Prosa Maurizio Sebastiani ha usato per presentare a Pesaro il programma della 76esima edizione del Festival nazionale d’Arte Drammatica – Gad: «Non solo un concorso nazionale di compagnie amatoriali - ha sottolineato - ma un vero contenitore ricco di iniziative e collaborazioni prestigiose».



Gli eventi extra concorso



Accanto agli 8 titoli giunti in finale, selezionati su ben 117 spettacoli giunti alla commissione selezionatrice (in programma da giovedì 19 a sabato 28 ottobre) numerosi sono gli eventi extra concorso, due dei quali si terranno lunedì 9 ottobre, una settimana prima dell’inizio del festival, nella Sala della Repubblica del Teatro Rossini: alle 18, grazie alla collaborazione con il festival di poesia “vaghe stelle dell’orsa” (organizzato dall’Associazione Amici della Prosa), il primo degli appuntamenti fuori programma sarà con “Marlene D. Storia di un angelo azzurro”, di e con la poetessa pesarese Laura Corraducci sul palco insieme a Frida Neri e al violino di Katevan Abiatari. Alle 21,15 si terrà “VajontS 23, azione corale di teatro civile”, per il 60esimo anniversario della frana della diga di Longarone, che in tutta Italia vedrà portare in scena “Il racconto del Vajont” di Marco Paolini. L’omaggio musicale del festival si svolgerà quest’anno il 16 ottobre, al Teatro Rossini, con il concerto della Aldemaro Moltedo Jazz Band.



La soddisfazione



Soddisfatto il direttore artistico del Gad Cristian Della Chiara: «Siamo orgogliosi di ospitare - ha affermato - anche uno spettacolo particolarmente importante: l’omaggio a Franca Rame curato da Mattea Fo e messo in scena dalla Compagnia Fo Rame, “Pensando Franca” che vede in scena Lucia Vasini, Marina De Juli e Valentina Lodovini, alcune delle attrici che in questi anni hanno interpretato al meglio i testi della Rame». Ma gli omaggi non finiscono qui: «A 10 anni dalla scomparsa dell’attore pesarese Arnaldo Ninchi - prosegue Della Chiara - abbiamo voluto ricordarlo nelle sue molteplici vesti nell’incontro, nella sala rossa del Comune di Pesaro, dal titolo “Una vita in contropiede” cui parteciperanno la figlia Arianna, Chiara Pasanisi (autrice di un saggio sull’attore), il giornalista Franco Bertini e il presidente onorario del Gad Giovanni Paccapelo». Due gli appuntamenti con il teatro per ragazzi: lunedì 16 ottobre alle 11 Alessandro Barbaglia interpreterà il suo “Storie vere al 97%”, mentre martedì 24 ottobre doppio appuntamento alle 11 e alle 21 con “La più strana delle meraviglie” di Roberto Mercadini.



Il premio Conti



Annunciati anche i finalisti del premio drammaturgico Antonio Conti, con una giuria presieduta quest’anno da Jacopo Fo: Antimo Casertano con Mare di ruggine; Claudio Fava con Me ne vado; Federico Latini con I sogni del camaleonte; Alessandro Martorelli con Mattei, l’incastro imperfetto; Fabio Mongardi con Il verme di Birkenau; Fabio Pisano con Breve minuetto per il mondo occidentale. Domenica 25 ottobre la cerimonia di premiazione decreterà dunque sia i migliori spettacoli che il migliori 3 testi di drammaturgia. Infine, nei weekend del 21-22 ottobre e del 4-5 novembre nella sede dell’Associazione Amici della Prosa (via Zanucchi 13) si terrà il Laboratorio Costruzione maschera in cuoio, tenuto da Alessandra Ceccarelli e Federico Gargagliano.