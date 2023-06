Pesaro, che Flash(dance): il Festival del Nuovo Cinema apre con il film cult anni '80. Attesa in piazza per Cocoricò Tapes e Sognando Venezia

PESARO - Ai nastri di partenza la 59esima edizione della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema che si terrà a Pesaro dal 17 al 24 giugno 2023 con il contributo del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, del Comune di Pesaro e della Regione Marche.

Ad aprire ufficialmente la 59esima edizione sarà il film cult e simbolo degli anni ’80: Flashdance. A 40 anni dal suo debutto nelle sale torna sul grande schermo in Italia grazie alla Mostra Internazionale del nuovo cinema il film di Adrian Lyne con un’indimenticabile Jennifer Beals, premiato con l’Oscar® per la migliore canzone, Flashdance… What a Feeling di Giorgio Moroder e Keith Forsey, eseguita da Irene Cara.

Tornatore

Sabato 17 alle ore 15 si parte con la preziosa retrospettiva dedicata a Giuseppe Tornatore con la proiezione presso il Teatro Sperimentale, del film esordio alla regia, Il Camorrista (1986) ispirato alla vita del boss Raffaele Cutolo e, alle 17.50 di Stanno tutti bene (1990), con un’indimenticata interpretazione di Marcello Mastroianni, protagonista della pellicola pluripremiata. Alle 21 sarà la volta di Il Cane blu, episodio tratto da La domenica specialmente, con le musiche di Ennio Morricone, e a seguire di Una pura formalità, con Gérard Depardieu e Roman Polański. Domenica 18 alle 15 la sezione dedicata al regista Premio Oscar® prosegue la programmazione sempre nella cornice del Teatro Sperimentale con L’uomo delle stelle (1995), Premio della Giuria a Venezia e candidato agli Oscar come Miglior film straniero con Sergio Castellitto protagonista, per proseguire alle ore 21 con La leggenda del pianista sull’oceano (1998), tratto dal monologo di Alessandro Baricco e vincitore di moltissimi premi, tra cui un Golden Globe per la Migliore Colonna sonora di Ennio Morricone, sei David di Donatello, sei Nastri d’Argento, per citarne solo alcuni.

Le anteprime

Grande attesa per le anteprime mondiali che saranno protagoniste sul grande schermo di Piazza del Popolo: domenica 18 giugno, dalle 21.30, si parte con la proiezione di Sognando Venezia di Elisabetta Giannini e, a seguire, Cocoricò Tapes di Francesco Tavella. Il corto diretto dalla Giannini ha protagonista Francesco Di Leva, ospite a Pesaro con la regista, vincitore del David di Donatello come Miglior Attore, sullo schermo per la prima volta con sua figlia Morena.

Il programma

A seguire il doc di Tavella, ricordo dirompente delle notti del Cocoricò e di tutta una generazione ’90 attraverso immagini d’archivio inedite. Ad accompagnare il suo lavoro il regista, presente durante la serata.

Il primo, ricchissimo weekend della Mostra, accende i riflettori sul bellissimo litorale pesarese con la rassegna La Vela incantata – Il cinema in spiaggia organizzata con la collaborazione della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale. Omaggio ad alcune delle pellicole che hanno fatto la storia del cinema che quest’anno compiono mezzo secolo, la rassegna parte sabato 17 giugno alle ore 21.30con un Premio Oscar® come Miglior Film Straniero, Amarcord, diretto da Federico Fellini con Pupella Maggio e Armando Brancia per proseguire il weekend di apertura, domenica 18 giugno, con Lucky Luciano di Francesco Rosi con l’indimenticabile interpretazione di Gian Maria Volontè nel ruolo di Salvatore Lucania, celebre boss italoamericano.

A precedere le proiezioni in Piazza, sabato e domenica, i primi videoclip della sezione VedoMusica, che presenterà i migliori 20 videoclip italiani, votati attraverso un apposito contest social. Sabato 17 si parte con L’isola delle rose - Blanco, diretto da Simone Peluso e domenica Sole dei sensi – Riccardo Morandini, diretto da Uolli.

Il pomeriggio di domenica 18 presso il Teatro Sperimentale a partire dalle 17, la Mostra pone l’attenzione sul sociale con le Proiezioni Speciali – Cinemarche e il premio Eleanor Worthington, alla presenza dell’Art Director dell’APEW—ODV Nunzia Invernizzi e di Riccardo Bernini. Si parte alle 17.30 con il focus sulla Giornata Internazionale della consapevolezza sull’Autismo e la proiezione di Percorsi, alla presenza del Garante per i diritti delle persone con disabilita del Comune di Pesaro, dei docenti e degli studenti. Seguiranno le proiezioni dei progetti realizzati dagli alunni.

Ricci: «Una estate da Capitale»

Commenta il sindaco di Pesaro Matteo Ricci: «Pesaro si prepara a vivere una stagione ricca di eventi di carattere nazionale e internazionale. Una vera e propria “Estate da Capitale”, che ci proietta versò il 2024, l’anno che ci vedrà protagonisti in Italia e nel Mondo come Capitale italiana della Cultura. La Mostra Internazionale del Nuovo Cinema è una tappa fondamentale di questo bellissimo viaggio, non solo per il programma straordinario che è stato annunciato, ma anche per la capacità che ogni anno ha di rinnovarsi, crescere e attrarre un pubblico sempre più ampio, mettendo ben in risalto le linee strategiche che l’Amministrazione sta portando avanti. La cultura, la bellezza, la sostenibilità, la tradizione, l’innovazione: contaminazioni che si ritrovano nella narrazione della manifestazione, con un programma di alto livello, ma in grado di parlare in maniera trasversale sia ai giovani che agli adulti. A questo proposito trovo molto interessante il focus sull’ambiente, anche attraverso il coinvolgimento delle nuove generazioni».

Il manifesto e la sigla della 59esima edizione della Mostra sono firmati da Luca Lumaca.

Tutte le informazioni sono sul sito www.pesarofilmfest.it; tutti gli aggiornamenti saranno disponibili anche sui canali social ufficiali: Facebook, Instagram, Twitter.