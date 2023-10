Morto il mitico Paulie, l'amico-cognato di Rocky. Addio a Burt Young, grande caratterista americano

Tutti abbiamo avuto un Paulie nella vita. Un amico un po' bastardo, fratello di quella che ti piaceva, che facendoti credere di mettere una parola buona sfruttava la situazione. Se Rocky è diventato Rocky, in parte, lo si deve anche alla figura di Paulie Pennino, il fratello di Adriana, interpretato magistralmente da Burt Young, grande caratterista morto oggi a 83 anni. Il ruolo gli valse una candidatura all'Oscar come miglior attore non protagonista entrando nel cuore del pubblico che, in una pellicola di combattenti, vedeva in lui una parte vera e vicina. Da quel momento Paulie diventerà un personaggio chiave nel prosieguo della saga, dando un tocco di umanità e di divertimento fino all'ultimo capitolo "Rocky Balboa", del 2006. In carriera anche altri film di rilievo come Chinatown e C'era una volta in America più un lungo elenco di ruoli nelle serie Tv più amate: da Miami Vice ai Soprano.

Il ricordo di Sly

Sylvester Stallone ha voluto ricordarlo con un post su Instagram. «Al mio caro amico Burt Young - ha scritto - eri un uomo e un artista incredibile.

Mancherai moltissimo a me e al mondo».