Paolo Brosio, il dolore per la mamma Anna: «L’ho vista morire al telefono, in video chiamata»

«L’ho vista morire davanti ai miei occhi, al telefono, in video chiamata». È la toccante testimonianza del giornalista Paolo Brosio che al quotidiano Il Tirreno ha raccontato gli ultimi istanti di vita della madre Anna Marcacci, morta nella giornata di martedì all’interno della clinica San Camillo di Forte dei Marmi. La donna aveva compiuto lo scorso 7 aprile 102 anni di vita.

Gli ultimi istanti di vita

«Non mi sono mai staccato da lei in questo ultimo periodo – ha detto Brosio –, se non nella giornata di martedì per raggiungere Brescia per alcuni impegni non rinviabili, legati alla costruzione di un pronto soccorso a Medjugorje. Mi hanno chiamato per dirmi che era peggiorata, che stava molto male. Ho fatto in tempo a fare una videochiamata, a parlarle, a guardarla ancora una volta. Pochi istanti, gli ultimi: poi è morta. È un vuoto incolmabile quello che sto provando. È stata mamma, nonna, amica, maestra di vita. Mi ha lasciato un’eredità spirituale straordinaria, perché mi ha insegnato la preghiera e la carità. Attraverso la fede, mi ha salvato la mia stessa esistenza».

I funerali di Anna Brosio si svolgeranno venerdì alle 15 nella chiesa di Vittoria Apuana, frazione di Forte dei Marmi.