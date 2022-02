Sanremo 2022, pagelle prima serata: Fiorello una garanzia (9), La Rappresentante di lista (4) Lauro poca fantasia (6),

Se il buongiorno si vede dal mattino, ci aspettiamo un Sanremo 2022 da ricordare.

Amadeus 10 Si commuove come un novellino, anche se è la terza volta che conduce il Festival. «Bentornati al teatro Ariston, ci siete mancati», dice commosso al pubblico. Un ritorno alla normalità che tutti noi desideriamo.

Achille Lauro 6 Si presenta a torso nudo (dopo i look dello scorso anno è finita la fantasia?). Si battezza sul palco, vabbè, ma da lui ci si aspettava qualcosa di più. Domenica", la canzone che porta sul palco, è orecchiabile anche se a tratti ricorda un po' le sue vecchie glorie (ma non era Rolls Royce?). Lauro ha plagiato se stesso.

Noemi 8 Semplicemente divina. Si presenta come un angelo ma quando inizia a cantare è graffiante come una leonessa.

Gianni Morandi 9 Ragazzi, prendete esempio. A 77 anni Morandi si rimette in pista come uno appena uscito da un talent show. Si commuove - non tornava in gara da 20 anni - e si scatena in pista sulle note della canzone scritta per lui da Jovanotti. Morandi apre davvero tutte le porte.

Fiorello 9 «Quest'anno ti avrei visto volentieri da casa ma tu non me lo hai permesso», scrive in un biglietto ad Amadeus. E menomale. «Sono il booster dell'intrattenimento», scherza. Di certo è una bella dose di ottimismo. La gag su Mattarella che voleva fare The Voice senior e Figliuolo prossimo direttore artistico azzeccatissime. Fiore fa sempre la differenza.

La rappresentante di Lista 4 "Ciao, ciao" glielo diciamo noi. Testo inascoltabile. Esibizione inutile.

Michele Bravi Perché ogni anno qualcuno deve presentarsi a Sanremo mascherato da Edward Mani di Forbice?

La polemiche anche quest'anno, sono ovviamente immancabili. Ancora prima di salire sul palco Ornella Muti, 66 anni, madrina della prima serata del Festival, già scatena il finimondo. Il suo invito alla legalizzazione della cannabis terapeutica (partito da una foto social dove indossa una ciondolo a forma di marijuana con la figlia Naike) agita molti animi: da Salvini al Moige a Fratelli d'Italia. E c'è qualcuno, come il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, che la vorrebbe fuori dall'Ariston.

Tutti gli occhi sono puntati sul ritorno dei Maneskin, vincitori della scorsa edizione e orgoglio italiano nel mondo. Come su un altro campione: Matteo Berrettini, super ospite della prima serata.

E poi c'è il caso Rettore che Amadeus però sgonfia subito: «Neanche sapevo che Donatella avesse accennato durante il programma 'La vita in direttà alcune note del brano 'Chimicà che porterà questa sera in gara sul palco dell'Ariston in coppia con Ditonellaiaga. Ma nn andrei a inseguire squalifiche...»

