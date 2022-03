Sempre più ricercato l’olio di semi di carote, ricco di betacarotene, antiossidanti e vitamine, ha un effetto antirughe e rigenerante

ANCONA - Piccoli segreti di bellezza. Che fanno parte della nostra routine. Come l’olio di semi di carote, apprezzatissimo dalle coreane della new generation e ora anche da noi riscoperto e stimato. Oli beauty: sono tanti, ognuno ha caratteristiche particolari e, insieme, contribuiscono a mantenere elastica, luminosa e compatta la nostra amata pelle. Oli fondamentali, da usare ogni giorno in base alle loro proprietà e che ci aiutano negli anni a rallentare il processo di invecchiamento. Provare per credere.

Ed ecco, allora, questo olio sempre più ricercato, da non confondere con l’olio di carota. A volte, infatti, i due termini vengono usati come se fosse sinonimi ma non è così. L’olio di carota deriva dalla radice di carota Daucus Carota mentre l’olio di semi di carota viene estratto dai semi di carota selvatica tramite distillazione. Quest’ultimo ha un colore giallo soft, può essere usato da solo ma anche abbinato ad altri oli essenziali.

Le proprietà

L’olio di semi di carota contiene betacarotene, antiossidanti, vitamine A, C, E e quelle del gruppo B; per questo motivo, lo si può usare in molti ambiti e ha tante proprietà tra cui quelle emollienti, lenitive e cicatrizzanti. Per la salute e la bellezza della cute gioca un ruolo fondamentale: per esempio, nella cura di eczemi, dermatiti, foruncoli ma anche ulcere e infezioni. Sia chiaro: il consulto con il dermatologo, in questo caso come sempre, è rilevante.

I benefici

Questo olio ha molte proprietà e, quindi, può essere usato per la pelle del viso e del corpo, labbra incluse. Sulla pelle del viso e sulle labbra ha un effetto antirughe e rigenerante. È utile anche per chi soffre di acne in quanto ha un’azione antinfiammatoria. Può essere utilizzato, poi, per il corpo: aiuta a mantenere la pelle morbida e setosa, favorendo il rassodamento. Non solo: la protegge sia dal freddo che la rende secca, sia dai raggi solari. Tra le altre cose, lo si può applicare anche dopo l’esposizione al sole per nutrire la pelle e prolungare perfino l’abbronzatura. Inoltre, è anche un buon rimedio per combattere le smagliature. Ma c’è dell’altro. E’ da usare anche per rimettere in sesto capelli secchi o, comunque, rovinati e sfibrati. Si può applicare, inoltre, sui capelli distrutti dal sole e dalla salsedine: basta sistemarlo sulle punte a mo’ di maschera. Insomma, tanti usi in un solo prodotto naturale.

L’uso interno

Tra le varie proprietà, infatti, l’olio di semi di carota si può anche ingerire. Aiuta a disintossicarsi perché pulisce il fegato, magari dopo aver preso tanti farmaci, ed è dunque consigliato in questo periodo di cambiamento di stagione. E, naturalmente, è anche in drenante e può essere usato anche per alleviare disturbi alla bocca, alla gola e allo stomaco. Non c’è dubbio: questo olio ne sa una più del diavolo.

