L’ossessione per l’eterna giovinezza? Colpa di filtri social e selfie che costringono circa metà delle ragazze tra i 16 e i 24 anni a includere, nella skincare quotidiana, cosmetici antirughe. Ma è la frangia estrema. Tra ossessione e cura per sé, la differenza è profonda. In soccorso delle paranoie del secolo, giunge la silver age cui tocca l’arduo compito di rimettere ogni tassello al posto giusto. Risultato? Una cosmetica ad hoc con le ultime tecnologie a disposizione tra cosmeceutica e surgeceutica. A fungere da stimolo, sono i baby boomers e cioè i nati tra il 1946 e il 1964, contrari al bisturi facile.

La scelta

La cosmetica silver age è una cosmetica che punta sulla qualità. Si mira ad ingredienti naturali, idratanti ma anche nutrienti e ad effetto tensore, soprattutto schiarente. Dopo i 50 e ancora più dopo i 60 anni, la pelle diventa secca perché perde parte dei grassi endogeni che aiutano a sostenere i tessuti. Non solo: la pelle si macchia e assume un colore giallastro. Rimedi semplici possono essere l’uso del succo di limone, da applicare sul viso dopo detersione serale o anche prodotti a base di carbone vegetale. Oppure si possono usare gli esapeptidi ad azione schiarente o con formule a base di ingredienti come il pidobenzone o un siero a base di vitamina C. È la cosmetica silver age che si affida a ingredienti tali da produrre l’effetto filler e biostimolante dell’acido ialuronico a diversi pesi molecolari, o al pro- xylane, una molecola ottenuta da xilosio ricavato dal legno di faggio ma anche al bakuchiol.

La beauty routine

Se le maschere alla Barbie restano nel cassetto, le case cosmetiche propongono formule proaging, ideate per ammorbidire rughe e solchi e ottenere un viso luminoso con le pelli più mature. Dopo i 50 e ancora più dopo i 60 si ha una riduzione degli estrogeni e i fibroplasti. Quindi c’è la necessità di ricorrere ad antiossidanti come le vitamine A, C, D, E, i fitoestrogeni. Per la crema da usare tutti i giorni ci sono le ceramidi 3 e 6, gli acidi grassi essenziali Omega 3 e 6, antinfiammatori e antietà ma anche burri e oli vegetali. Oltre a creme e trattamenti, occorre una beauty routine che preveda l’utilizzo di tre maschere durante la settimana alternando formule idratanti, detossinanti e antirughe, da associare a creme giorno (e notte) ad hoc. È importante il siero da applicare il mattino, ad effetto lifting, magari con proteine di seta o collagene. Questa routine a casa, però, non basta e, per questo, occorre recarsi dalle professioniste del beauty, a partire dalle facialist.

Il make up over 50

Per apparire più giovane, il make up aiuta ed esistono molti prodotti contenenti acido ialuronico che consentono di avere una pelle più turgida e compatta, Come i fondotinta fluidi dal colore simile a quello del nostro incarnato; anche la scelta del blush è fondamentale:e dovrebbe assecondare sempre il colore del proprio viso. Per quanto riguarda gli occhi, è meglio puntare sui toni nude e anche per i rossetti è preferibile optare per una colorazione neutra.