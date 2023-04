Natasha Stefanenko, la laurea in ingegneria, il marito (ex modello) e le Marche: la conduttrice russa ospite a Back to School

Natasha Stefanenko tra i concorrenti di Back to School. Stasera in tv, giovedì 27 aprile, su Italia 1 alle 21.20 torna il programma condotto da Federica Panicucci. Sono 30 i super big della tv, della musica e dello sport “costretti” a rifare l’esame di quinta elementare. Ad aiutare nello studio i vip saranno 13 maestrini tra i 7 e gli 11 anni che, lezione dopo lezione, prepareranno al meglio la classe sulle materie assegnate, oggetto d’esame e su tutto il programma scolastico in generale. Al fianco della conduttrice, anche stasera, il comico Gianluca Fubelli (Scintilla) nel ruolo dell’indisciplinato “capoclasse”. Questa settimana, i Ripetenti che torneranno sui banchi di scuola e si metteranno in gioco saranno, oltre alla showgirl: Blind, Gigi e Ross, Jo Squillo e Elena Morali. Come ripetente torna a centro studio Carmen di Pietro che lo scorso giovedì non è riuscita a superare l'esame. Ma vediamo insieme, chi è Natasha Stefanenko?

Natasha Stefanenko chi è

Natasha Stefanenko, all'anagrafe Natal'ja Borisovna Stefanenko , è nata il18 aprile 1969 (ha 54 anni) , è un'attrice, conduttrice televisiva ed ex modella russa naturalizzata italiana. Nata nella Russia Sovietica, da madre insegnante d'asilo e padre ingegnere nucleare impiegato presso un sito militare sovietico, è cresciuta a Sverdlovsk-45 «una città segreta, vicino a Sverdlovsk, negli Urali, dove fu sindaco per molti anni Boris El'cin». Si laurea in ingegneria metallurgica all'Università Nazionale di Scienza e Tecnologia di Mosca. Nonostante la poca considerazione per la propria bellezza nel 1992 partecipa e vince il concorso The Look of the Year svoltosi a Mosca. Inizia a fare la modella e si trasferisce in Italia. Natasha è alta 1,87 m e pesa 72 kg circa.

La carriera

Natasha Stefanenko lavora come modella in campo pubblicitario, finché Beppe Recchia non la nota in un ristorante e la propone per il programma di Canale 5 La grande sfida. Lavora in televisione soprattutto in programmi di genere comico e fiction, per debuttare successivamente come attrice in film per il grande schermo. Tra i programmi televisivi da lei condotti figurano: Per tutta la vita...? (Rai 1, 1997, con Fabrizio Frizzi), Target (Canale 5, 1998-1999), Festivalbar (2001, insieme ad Alessia Marcuzzi e Daniele Bossari), Convenscion (1999-2002, tre edizioni condotte con Enrico Bertolino), Taratata (quattro edizioni condotte insieme a Vincenzo Mollica). Dal 2005 lavora per Sky Italia, dove conduce alcuni programmi su Sky Vivo, e successivamente su Sky Uno e Cielo. Tra le miniserie TV spicca Nebbie e delitti (Rai 2, 2005-2007-2009), in cui interpreta la parte di Angela Cornelio, eterna fidanzata del commissario Soneri (Luca Barbareschi), personaggio ispirato ai romanzi polizieschi di Valerio Varesi. Nel 2009 interpreta il ruolo di una badante russa, Akina, nella sit-com di Rai 2 7 vite 2 ed entra nel cast della serie TV di Canale 5 Distretto di Polizia 9. Nel 2019 conduce la XXX edizione di Musicultura assieme ad Enrico Ruggeri. Gestisce un blog, su internet, in lingua italiana.

Il marito

Per quanto riguarda la sua vita privata, la conduttrice e attrice Natasha Stefanenko ha una relazione con Luca Sabbioni. La donna è legata all’ex modello e imprenditore originario delle Marche da anni e, dopo un lungo fidanzamento, hanno deciso di convolare a nozze. La coppia è unita dagli anni '90. L’amore tra Natasha e Luca è nato in un modo molto inusuale. In un’intervista ad Oggi, la Stefanenko ha raccontato: «Dovete sapere che la nostra storia è nata per la solita scommessa tra uomini. Mi vide sfilare e disse a un suo amico che sarebbe riuscito a portarmi a letto in 48 ore. Perse la sfida». Dopo un lungo corteggiamento, tra i due è scattata la scintilla.

La figlia

Si sono sposati l’8 luglio 2013, a vent’anni dal loro primo incontro. Luca e Natasha hanno insieme una figlia, Sasha Sabbioni, nata il 30 Settembre 2000 ad Ancona. Nel 2022 la ragazza partecipa insieme alla madre alla nona edizione di Pechino Express, game show condotto da Costantino della Gherardesca. Sasha ha frequentato il liceo a Los Angeles, poi è tornata in Italia per frequentare l’Università. Pratica nuoto, è come la mamma già cavalca le passerelle.