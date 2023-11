Il Seicento in Musica, lezione-concerto a Pesaro di Pamela Lucciarini

PESARO - A domenica 12 novembre alle ore 16 il Museo Nazionale Rossini ospiterà l’evento “Il Seicento in musica” Lezione - Concerto con Pamela Lucciarini organizzato da Sistema Museo. Un’occasione unica per assaporare la musica seicentesca, dal Madrigale in stile rappresentativo fino alla nascita dell’Opera, attraverso un caleidoscopio di passioni dell’anima che si avvicenderanno tra momenti di ascolto e fasi di descrizione delle forme musicali, con approfondimenti sul rapporto tra testo e musica e cenni biografico-stilistici sui compositori. Il soprano Pamela Lucciarini, nota cantante e musicista pesarese, specializzata in musica da camera, suonerà il clavicembalo e sarà anche voce e relatrice; il pubblico sarà coinvolto nell’affascinante programma che passerà in rassegna una scelta di brani del Seicento italiano, esplorando svariati generi e forme musicali: dalla Toccata alla Danza, dal brano sacro all’Aria d’Opera, dal Madrigale alla Cantata, composte da autori di spicco del primo Barocco, come Giulio Caccini, Claudio Monteverdi, Girolamo Frescobaldi, Francesco Cavalli, Domenico Mazzocchi, Barbara Strozzi, senza dimenticare i compositori che hanno operato nella nostra provincia come Bartolomeo Barbarino e Ignazio Donati. (ingresso € 6, prenotazione obbligatoria T 0721 192 2156 info@museonazionalerossini.it)

Il programma

Programma: Bartolomeo Barbarino (1568 ca -1617) Madrigale a voce sola “Queste lacrime amare” Girolamo Frescobaldi (1583-1643) “Toccata Prima” dal Primo Libro delle Toccate Ignazio Donati (1570 ca -1638) Antifona “Salve regina” Giulio Caccini (1551-1618) Aria di Dafne “Per quel vago boschetto” da “L’Euridice” Claudio Monteverdi (1567-1643) “Disprezzata Regina” dall’Opera “L’Incoronazione di Poppea” Domenico Mazzocchi (1592-1665) Aria morale “Questi, c’al par del ciel” Francesco Cavalli (1602-1676) Aria di Passacaglia “L’alma fiacca svanì” dall’Opera “La Didone” Barbara Strozzi (1619-1677) Cantata “L’Eraclito amoroso”.

La carriera

Pamela Lucciarini Diplomata col massimo dei voti in Canto sotto la guida del tenore Robleto Merolla e con la lode a Vicenza in Canto Barocco con Patrizia Vaccari.

Parallelamente, al Conservatorio Rossini di Pesaro, consegue il diploma di pianoforte, specializzandosi poi in Musica da Camera con Pier Narciso Masi presso l’Accademia “Incontri col Maestro” di Imola; si laurea inoltre in clavicembalo con lode e menzione d’onore a Cesena sotto la guida del Maestro F. Pantieri. Ha partecipato a importanti festiva internazionali tra cui Innsbruck, Vancouver, Utrecht, Anvers, Krakow, Cuenca, Pergolesi Spontini di Jesi, e si è esibita in grandi teatri come il Parco della Musica di Roma, l'Opera Garnier e Citée de la musique di Parigi, l'Alighieri di Ravenna e il Rendano di Cosenza.