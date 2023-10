La Galleria nazionale delle Marche presta un Guercino a Bologna e riceve in cambio il dipinto di Lanfranco

URBINO - La Galleria nazionale delle Marche presta un quadro di Guercino, Il Martirio di San Sebastiano, al grande progetto espositivo della Pinacoteca di Bologna dedicato all'artista, e riceve in deposito, per tutta la durata della mostra il dipinto Sansone sbrana il leone di Giovanni Lanfranco: verrà esposto nelle sale della Collezione Paolo Volponi, da cui viene l'opera di Guercino.

«Una virtuosa collaborazione tra gli istituti culturali dello Stato - spiegano dall Galleria nazionale delle Marche - che non si traduce in una mera azione risarcitoria ma in scelta scientificamente oculata, operata dagli autori della mostra».

Fino all'11 febbraio sarà possibile ammirare l'opera del Lanfranco, afferente alla stessa scuola. Nella Collezione Volponi c'è inoltre un'altra opera di Giovanni Lanfranco, Ruggero libera Angelica, «appartenente al primo nucleo di opere donate da Paolo Volponi alla Galleria Nazionale delle Marche, in memoria del figlio Roberto». «