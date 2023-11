Morgan licenziato da X Factor? Il messaggio criptico del giudice nella notte: che cosa ha detto (e una nuova polemica)

Morgan sarà licenziato da X Factor? Dopo i rumor dei giorni scorsi, si aspetta ancora una presa di posizione ufficiale da parte della programma. Dai vertici, a due giorni dal nuovo live, non sono arrivate indicazioni, in un senso o nell'altro. Nel daily (il riassunto quotidiano dal loft dove i ragazzi preparano la puntata), al momento, Morgan non si vede. Possibile, dunque, che una novità importante arriverà già in giornata.

Il messaggio di Morgan nella notte

Morgan sta utilizzando spesso Instagram per parlare di quello che succede durante il programma. Sul presunto licenziamento, però, non ha proferito parola.

La nuova polemica

Nella notte tra lunedì e martedì, ha pubblicato un messaggio criptico, taggando tutti i profili del programma. Questo il testo del suo messaggio. «Cosa significa occuparsi di canzoni? Che cosa ho in testa io, cosa faccio, in cosa consiste il mio impegno? Che cosa è la ricerca nell’ambito della canzone? È un lavoro di “formalizzazione”, che manca completamente in ambito accademico, dunque è un terreno che va costruito e sistematizzato».

Tra i commenti al post, nel frattempo, c'è stato spazio per una nuova polemica contro Morgan. Niente a che fare con X Factor questa volta. «Ti aspettavamo a Genova venerdì scorso. Hanno detto che per questioni logistiche non sei riuscito a presentarti», scrive un utente. Immediata la risposta di Morgan: «Non è così, me lo hanno impedito».