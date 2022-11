MONTEGIORGIO - Prosa con due “prime” e un’esclusiva regionale, teatro ragazzi, le lezioni-spettacolo di Cesare Catà, musica ed eventi vari: la stagione del Teatro Alaleona di Montegiorgio è servita. Si parte il 30 novembre e si finisce a fine marzo (info Comune: 0734952067).



La prosa



La prima della stagione è anche una prima regionale, con “Qualcuno volò sul nido del cuculo” che vedrà protagonisti, tra gli altri, Daniele Russo, per la regia di Alessandro Gassmann, il 30 novembre. Il 10 gennaio l’altra prima regionale, “Chi ha paura di Virginia Woolf” per la regia di Antonio Latella. «È il regista italiano – spiega il direttore artistico della stagione teatrale, Gianluca Balestra – più conosciuto all’estero». Protagonisti della rappresentazione, Vinicio Marchioni e Sonia Bergamasco, quest’ultima molti la ricorderanno come ultima attrice a interpretare Livia ne Il commissario Montalbano. Il 25 gennaio c’è “Se devi dire una bugia dilla grossa”, la cui regia originale è stata di Pietro Garinei, mentre ora è una nuova messa in scena a cura di Luigi Russo. Nel cast, insieme a tanti altri nomi, si ritrova Paola Quattrini. Il “Testimone d’accusa” ci sarà il 12 febbraio, quando a Montegiorgio arriveranno Vanessa Gravina e Giulio Corso, per la regia di Geppy Gleijeses. La chiusura degli eventi in abbonamento è affidata, in esclusiva regionale, il 15 marzo, al “Comincium” di Ale&Franz, che il direttore artistico Balestra ha voluto dopo averli incontrati quindici anni fa. Fuori abbonamento anche uno spettacolo sul tema violenza contro le donne (30 dicembre), una black comedy a cura dell’associazione Arghilos (10 febbraio), e Insania, spettacolo della Compagnia della Marca, a cura di Roberto Rossetti (24 febbraio).



Il filo conduttore



Tema di quest’anno è “Miraggi – prospettive tanto allettanti quanto ingannevoli”. «Non una finzione – dice l’assessore alla Cultura Michela Vita – ma un luogo alto, capace di liberare sogni e prospettarli nella vita di tutti i giorni». Oltre alla prosa, che il sindaco Michele Ortenzi sottolinea essere «di levatura nazionale», ci sono anche altre rassegne. La stagione musicale, che si apre il 23 dicembre con il nuovo musical “The last five years”, che, dopo aver debuttato la scorsa settimana, ora farà tappa anche a Montegiorgio (e poi a Sant’Elpidio a Mare il 25 marzo). Seguono una “Madama Butterly” (il 14 gennaio), una “Cavalleria Rusticana” (4 febbraio), e l’“Otello” (11 marzo). «Portate i vostri figli a teatro, un giorno vi ringrazieranno», ripete Marco Renzi di Proscenio teatro ragazzi ogni volta che presenta una rassegna. E lo ricorda anche per i quattro appuntamenti montegiorgesi, da lui curati: “C’era una volta piena di stelle” (8 dicembre), “I viaggi di Sindibad il marinaio” (22 gennaio), i “Cappuccetti matti” (26 febbraio) e “La favolosa storia del Guerin Meschino” (19 marzo). Capodanno con Catà che il 1 gennaio farà una lezione spettacolo su Sissi e lo spirito del Romanticismo, per poi proseguire con Oscar Wilde (15 gennaio) e Rossetti, Alighieri e le loro Muse (5 febbraio). Al lancio della stagione presenti anche Ermanno Traini della Carifermo e Giorgio Girotti Pucci presidente della Fondazione Carifermo.