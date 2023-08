Michelle Hunziker, nuovo programma su Mediaset: «Non sarò sola». Ecco di chi si tratta

Michelle Hunziker è pronta per tornare in televisione, tra conferme e novità super attese. Striscia la Notizia e Michelle Impossible sono solo due suoi programmi di punta e hanno ricevuto il via libera per la nuova stagione dal presidente Mediaset, Pier Silvio Berlusconi. Durante una delle ultime interviste rilasciate, Michelle ha rivelato di avere "in cantiere" un nuovo programma.

Alla conduzione non sarà sola, ma insieme ad un suo amico di lunga data e vip amatissimo dal pubblico a casa. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Michelle Hunziker ha rilasciato una nuova intervista a Tv Sorrisi e Canzoni dove ha annunciato che quest'anno il palinsesto Mediaset ha riservato per lei una bellisisma sorpresa: un nuovo programma tutto per la nonna di Cesare.

«Mi rivedrete in tv prestissimo.

Non posso dire molto ora, ma ci sarà Michelle Impossible, Striscia la Notizia e un altro progetto in arrivo ancora top secret che avrà a che fare con Gerry Scotti. Per adesso non posso dire nulla di più. Non vedo l’ora di parlarvene!», ha rivelato Michelle Hunziker.

Sarà, quindi, l'amatissimo Gerry Scotti ad accompagnarla in questa nuova avventura che i fan non vedono l'ora di vedere.