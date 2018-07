Mengoni sparisce dai social: cancellate le pagine ufficiali da Fb, Instagram e Twitter

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Marco se n'è andato non ritorna più...», cantava la Pausini. E Mengoni sembra averla presa sul serio quella canzone, almeno riguardo la sua presenza sui social. Da qualche giorno il cantante è sparito da Facebook, Twitter e Instagram. Un hacker? Una strategia di marketing per rilanciare un nuovo album? Nessuno sembra saperlo e Mengoni è scomparso nel nulla.I rumors dei fan parlano di un imminente rientro con un nuovo album, visto che l'ultimo risale al 2015 se non si considera il duetto don Giorgia del 2017. Una strategia che ricorda per esempio Taylor Swift che esattamente un anno fa, con una mossa senza precedenti cancellò tutti i suoi milioni di follower su Facebook e Instagram , per poi rientrare in grande stile una ventina di giorni dopo con il suo nuovo album «Reputation». Sarà così anche per Marco Mengoni?